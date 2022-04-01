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Второй раз за сезон. Определился лучший тренер АПЛ в марте
Его подопечные одержали 3 победы в 4 матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем месяце "канониры" под руководством испанского специалиста одержали 3 победы в 4 матчах чемпионата Англии. К слову, тренер получил эту награду во второй раз в этом сезоне - он признавался лучшим в сентябре.
По результатам голосования и выбора экспертов Микель превзошёл Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Антонио Конте ("Тоттенхэм") и Томаса Тухеля ("Челси").
По итогам 28 сыгранных туров "Арсенал" занимает 4-е место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков. В следующем туре, 4 апреля команда Артеты встретиться с "Кристал Пэлас".
Shaping the team in his image ????— Premier League (@premierleague) April 1, 2022
Mikel Arteta's fine work at @Arsenal earns him @BarclaysFooty's Manager of the Month award for March#PLAwards | @m8arteta pic.twitter.com/FZub2YZoAA
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