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Второй раз за сезон. Определился лучший тренер АПЛ в марте

Англия
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Его подопечные одержали 3 победы в 4 матчах

Второй раз за сезон. Определился лучший тренер АПЛ в марте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце "канониры" под руководством испанского специалиста одержали 3 победы в 4 матчах чемпионата Англии. К слову, тренер получил эту награду во второй раз в этом сезоне - он признавался лучшим в сентябре.

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По результатам голосования и выбора экспертов Микель превзошёл Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Антонио Конте ("Тоттенхэм") и Томаса Тухеля ("Челси").

По итогам 28 сыгранных туров "Арсенал" занимает 4-е место, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 16 очков. В следующем туре, 4 апреля команда Артеты встретиться с "Кристал Пэлас".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
premierleague.com

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