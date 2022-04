Тен Хаг: МЮ? В данный момент Аякс и тен Хаг счастливы друг с другом

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что летом он может возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Всегда есть слухи, которые связывают тебя с другими клубами. "МЮ" - великий клуб с прекрасными болельщиками. Сейчас я полностью сосредоточен на "Аяксе". Мы уже строим планы на будущий сезон.

После каждого сезона я говорю с руководством "Аякса" касательно будущего, и в этом сезоне будет так же. Могу сказать, что "Аякс" и тен Хаг счастливы друг с другом в данный момент. Сейчас мне нужна вся моя энергия для финального рывка. Остальное будет отвлекать", - заявил нидерландский тренер.

Erik ten Hag exclusive interview with @Berger_pj on @Sport1: "There are always talks with representatives from other clubs. Manchester United is a great club with great fans". ???????????? #MUFC



"My full focus is completely on Ajax now. We are already planning for the new season". pic.twitter.com/p6Gjwktnl2