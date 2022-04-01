Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: МЮ? В данный момент Аякс и тен Хаг счастливы друг с другом
Но ведь летом все может измениться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что летом он может возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Всегда есть слухи, которые связывают тебя с другими клубами. "МЮ" - великий клуб с прекрасными болельщиками. Сейчас я полностью сосредоточен на "Аяксе". Мы уже строим планы на будущий сезон.
После каждого сезона я говорю с руководством "Аякса" касательно будущего, и в этом сезоне будет так же. Могу сказать, что "Аякс" и тен Хаг счастливы друг с другом в данный момент. Сейчас мне нужна вся моя энергия для финального рывка. Остальное будет отвлекать", - заявил нидерландский тренер.
Erik ten Hag exclusive interview with @Berger_pj on @Sport1: "There are always talks with representatives from other clubs. Manchester United is a great club with great fans". ???????????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2022
"My full focus is completely on Ajax now. We are already planning for the new season". pic.twitter.com/p6Gjwktnl2
Отметим, что помимо Эрика на пост тренера "МЮ"
Популярное сейчас
- ВСУ возобновили контроль над почти 30 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях
- Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад
- Сегодня состоится жеребьевка финальной части ЧМ-2022 в Катаре
- Цена вопроса - 40 миллионов. Клуб Ярмоленко интересуется Зинченко
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО