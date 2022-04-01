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Тен Хаг: МЮ? В данный момент Аякс и тен Хаг счастливы друг с другом

Англия
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Но ведь летом все может измениться

Тен Хаг: МЮ? В данный момент Аякс и тен Хаг счастливы друг с другом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что летом он может возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Всегда есть слухи, которые связывают тебя с другими клубами. "МЮ" - великий клуб с прекрасными болельщиками. Сейчас я полностью сосредоточен на "Аяксе". Мы уже строим планы на будущий сезон.

После каждого сезона я говорю с руководством "Аякса" касательно будущего, и в этом сезоне будет так же. Могу сказать, что "Аякс" и тен Хаг счастливы друг с другом в данный момент. Сейчас мне нужна вся моя энергия для финального рывка. Остальное будет отвлекать", - заявил нидерландский тренер.

Отметим, что помимо Эрика на пост тренера "МЮ" претендует Маурисио Почеттино.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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