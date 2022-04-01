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Салах хотел бы перейти в Барселону. Контракт с Ливерпулем все ещё не подписан
Египтянин хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах хотел бы перейти в "Барселону", если не удастся достичь консенсуса с "красными", сообщает Diario Sport. До соглашения между сторонами ещё очень далеко.
Сообщается, что игрок готов выслушать предложения от "Барселоны" и соблазнен возможностью сыграть за "блауграну". Тем не менее, окружение футболиста не считает переход ближайшим летом возможным.
"Ливерпуль" настроен препятствовать его уходу этим летом, даже учитывая риск потерять египтянина бесплатно в 2023. В клубе очень хотят подписать новое соглашение с нападающим.
"Барселона" пока только делала запросы относительно желаний игрока и не делала официальных запросов "Ливерпулю".
В этом сезоне Салах провел 36 матчей за "Ливерпуль", забил 28 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего нападающего в 100 миллионов евро.
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