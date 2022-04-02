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АПЛ. Ливерпуль - Уотфорд 2:0. Двадцатый гол Жоты, первое место Ливерпуля 

Англия
(1 голосов)

Команда Клоппа дожидается игры Сити с Бернли  

АПЛ. Ливерпуль - Уотфорд 2:0. Двадцатый гол Жоты, первое место Ливерпуля 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 31-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” - “Уотфорд” 2:0

Голы: Жота 22, Фабиньо 89 (пен.)

"Ливерпуль": Алиссон - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Джонс (Фабиньо 61), Хендерсон, Тиаго (Милнер 90) - Салах (Мане 69), Фирмино, Жота

"Уотфорд": Фостер - Камара, Самир, Кабаселе, Фемения - Куцка, Луза (Кинг 78), Сиссоко - Эрнандес (Клеверли 78), Педро (Деннис 78), Сарр

Предупреждения: Гомес 45+1

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Уотфорд
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