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АПЛ. Манчестер Сити возвращает себе первую позицию, Вулвз переиграл Виллу
По одному очки набрали Лидс, Норвич, Брайтон и Сотон
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчетер Сити" ожидаемо взял три очка в Ланкашире и вернул себе первое место. На следующей неделе лидеры чемпионата сыграют между собой в Манчестере. Эта игра может определить чемпионство.
В "Сити" говорят о каждой следующей игре АПЛ как о финале. Сегодняшний финал, вероятно, можно назвать одним из легчайших. После игры Гвардиола жаловался на высокую траву, которая делала игру "медленной", но время от времени "медленной" делали игру и футболисты "Манчестер Сити". Гости быстро забили два гола. Сначала Стерлинг воспользовался прекрасной передачей Родри и выполнил прострел на Де Брюйне, а спустя 20 минут свой гол после паса форварда сборной забил Илкай Гюндоган. Сильный удар с близкого расстояния - у Поупа не было шансов, игроки "Бернли" банально не успевали за перемещениями игроков "Сити".
Во втором тайме команда Гвардиолы расслабилась буквально на пять минут и едва не получила гол в свои ворота, но Аке вынес мяч с линии после удара головой Корне. "Сити" собрался, и мог забить третий, но "Бернли" был спасен каркасом ворот после удара Жезуса.
Уверенная победа над оборонительной командой - прекрасная подготовка к матчу с "Атлетико" Мадрид.
A great start to a ???????????? month! ????— Manchester City (@ManCity) April 2, 2022
???? 0-2 ???? #ManCity pic.twitter.com/qd0xi9s1R7
Премьер-лига, 31-й тур
Бернли, "Терф Мур"
"Бернли" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Де Брюйне 5, Гюндоган 25
"Бернли": Поуп - Робертс, Лонг, Тарковски, Тэйлор - Леннон, Уэствуд, Корк (Родригес 71), Браунхилл, Макнил (Корне 46) - Вегорст (Барнс 80)
"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Аке, Ляпорт, Уокер - Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Бернарду Силва 77) - Грилиш, Фоден (Жезус 63), Стерлинг
Предупреждение: Вегорст 13
"Брайтон" прервал свою шестиматчевую серию поражений, но результатом игры с "Норвичем" команда Грема Поттера конечно же не может быть довольной. Нереализованный пенальти, по ударам преимущество 31-6 (в створ 4-0), угловые 11-2 и так далее. Как не выиграли "чайки" - понять сложно. "Норвичу" это набранное очко вряд ли как-то поможет избежать вылета. "Канарейки" остаются последними.
Фалмер, "Амекс Стэдиум"
"Брайтон" - "Норвич" 0:0
На 29-й минуте Мопе не реализовал пенальти (выше)
"Брайтон": Санчес - Велтман, Данк, Кукурелья - Гросс - Лэмпти, Троссард, Мак Аллистер, Марч (Модер 83, Сармиенто 88) - Мопе (Мвепу 78), Уэлбек
"Норвич": Крул - Яннулис, Гибсон, Хэнли, Байрэм - Ле-Мелу (Роу 61), Норманн, Гилмор - Маклин (Дауэлл 90+3) - Пукки, Рашица (Цолис 81)
Предупреждения: Лэмпти 68 - Маклин 81
Любые матчи "Лидса" и "Саутгемптона" могут принести настоящее футбольное удовольствие, так как обе команды относятся к тем, которые играют открыто и позволяют много создавать сопернику. "Лидс" был намерен победить в третьем матче подряд с Джесси Маршем, но в игре с "Сотоном" взял всего очко. Гости на курьезный гол Харрисона ответили очередным точным ударом Уорд-Проуза со штрафного.
Unstoppable from @Prowsey16 ???? pic.twitter.com/m7ANJ4EEKj— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 2, 2022
Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" - "Саутгемптон" 1:1
Голы: Харрисон 29 - Уорд-Проуз 49
"Лидс": Мелье - Эйлинг (Стрейк 89), Льоренте, Купер, Даллас - Клих (Филлипс 66), Форшоу - Рафинья, Родриго, Харрисон - Джеймс (Гелхардт 59)
"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто.- Диалло, Ромеу (Армстронг 64), Уорд-Проуз - Эльюнусси - Броя (Лонг 90), Адамс (Телла 87)
Предупреждения: Эйлинг 58 - Эльюнусси 63
"Вулверхэмптон" продолжает цепляться за еврокубковые позиции. Победа над "Виллой" позволила команде Лаже подняться на седьмое место. Во многом "Вилла" сама виновата в своем поражении. Мяч Хонни и автогол Янга были результатом ужасной игры гостей у своих ворот. После перерыва команда Джеррарда добавила, но "Вулвз" великолепно защищался и заслуженно взял три очка. Это было 16-е поражение "Виллы" в сезоне. Команда Джеррарда крайне нестабильна - серии побед регулярно сменяются серией поражений.
Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" 2:1
Голы: Хонни 7, Янг 36 (авт.) - Уоткинс 86 (пен.)
"Вулверхэмптон": Са - Боли, Коуди, Килмен - Хонни, Дендокер, Моутиньо, Марсал - Тринкан (Нету 75), Поденсе (Хван 68) - Силва (Шикинью 90+1)
"Астон Вилла": Мартинес - Динь (Янг 13), Минз, Конса, Кэш - Макгинн, Сансон (Дуглас Луис 72) - Рэмзи, Коутиньо (Буэндиа 74), Бэйли - Уоткинс
Предупреждения: Коуди 24, Хонни 66, Марсал 90+2, Нету 90+3 - Макгинн 38, Янг 90+3, Конса 90+4
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