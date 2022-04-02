Гвардиола: Сможет ли тен Хаг заменить меня в Сити? Абсолютно

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал интерес "Манчестер Юнайтед" к коучу "Аякса" Эрику тен Хагу. Когда Гвардиолу спросили, сможет ли тен Хаг так же успешно справляться с работой в Англии, как он это делает в Нидерландах, он ответил:

"Если бы я был на 100% уверен, то сам бы позвонил в "Юнайтед" и сказал: "Ребята, вы должны его взять". Однако, никто ни в чем не уверен. Когда я прибыл сюда, я не был уверен в успехе. Но он отличный тренер, спору нет. Смог ли бы Эрик тен Хаг заменить меня в "Сити"? Абсолютно. Я думаю, что он может быть отличной заменой".

Пеп Гвардиола ранее работал с тен Хагом в "Баварии" на протяжении двух сезонов. Нидерландец тогда возглавлял второю команду. Позднее Пеп описывал игру его команды так: "за его "Аяксом" невероятно приятно наблюдать".