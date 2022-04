Мастер-класс для мадридского Реала. АПЛ. Челси – Брентфорд 1:4

Хозяева начали встречу не слишком ярко. "Брентфорд" с помощью пятерки защитников хорошо подготовился к тому, что "Челси" будет перекатывать мяч на половине поля гостей и выискивать свободные зоны. В свою очередь "пчелы" имели несколько неплохих шансов благодаря быстрым атакам: Эриксен пробил выше со штрафного, Менди парировал удар Мбеумо в нижний угол, а Тоуни махнул головой над перекладиной. При этом нельзя сказать, что "синим" не хватало желания или чего-то в таком духе – просто оппоненты были максимально сконцентрированы.

Ситуация постепенно начала выравниваться подопечными Тухеля ближе к экватору первого тайма. Дважды неплохо пристреливался Маунт; также Лофтус-Чик, которому Томас доверил место разыгрывающего в тройке хавбеков, а затем Зиеш – проверили Райю острыми дальними ударами. Чем ближе дело шло к перерыву, тем больше "Брентфорд" занимался нейтрализацией опасности у своих ворот. На второй компенсированной минуте "Челси" почти удалось затолкать снаряд в сетку во время корнера.

Казалось бы, вторая половина встречи началась так, словно на 15-минутную паузу никто и не уходил. Стерильное владение слишком надоело Рюдигеру, немецкий защитник "пенсионеров" решил пальнуть где-то с 35 метров – и попал! Выстрел Антонио пришелся в аккурат под штангу, Райя явно не ожидал идеального удара издали (1:0). Тем не менее, дальше все для "Челси" буквально перевернулось с ног на голову. "Брентфорд" три раза подряд шокировал Менди: Тоуни ассистировал Янельту (1:1), Мбеумо результативно выкатил на Эриксена (1:2), а затем Айвен повторно нашел коридор и отдал еще одну голевую на Витали (1:3). Конечно же, не обошлось без явных ошибок в исполнении защитников "Челси" – too much easy.

Шокированный Тухель бросил в бой быстрого дриблера Ковачича и просто по всем пунктам второго форварда Лукаку. Ошарашенным хозяевам необходимо было прыгать выше головы, чтобы спасти этот матч. Два момента возникло у Хавертца: сперва Кай замкнул подачу Джеймса, подыграв себе рукой, а затем он же каким-то чудом не попал в ворота, выскочив 1 на 1 с голкипером. К слову, на последних секундах матча немецкий нападающий получил повреждение.

Финальный отрезок поединка ознаменовали тщетные судороги от "Челси" и попытки "Брентфорда" контратаковать. Плюс ко всему прочему Рюдигер неуклюже выбил мяч на ногу Виссе, вышедший на замену Йоан подарком воспользовался (1:4).

В анонсе к матчу мы сделали ставку на счет 3:1 в пользу "синих" – действительность отзеркалила эти цифры и прибавила к тройке еще один гол. Безусловно, "Брентфорд" заслужил увезти очки со "Стэмфорд Бридж", "Челси" выглядел крайне неубедительно, однако вряд ли "пчелы" наиграли на столь крутой для себя результат. Продвинутая статистика подтверждает, счет 2:2 был бы более справедлив. Тем не менее, xG играют в футбол лишь на бумаге, все остальное делают футболисты на поле.

Таким образом, "пчелы" оправдывают статус зубатой команды, обыгрывают "Челси" впервые с 1939 года и укрепляют свои позиции в борьбе за сохранение прописки, а "синие" позволяют "Арсеналу" сократить отрыв от третьего места – "канониры" проведут свой матч в понедельник.

Добавим, что "Челси" пропустил больше 3 голов с новичком АПЛ у себя дома лишь во второй раз в истории, в прошлом сезоне "пенсионеры" проиграли "ВБА" (2:5, тоже в апреле и тоже перед четвертьфиналом ЛЧ).

АПЛ, 31-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Челси" – "Брентфорд" 1:4

Голы: Рюдигер (48) – Янельт (50, 60), Эриксен (54), Висса (87)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чик, Канте (Лукаку, 65) – Зиеш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)

"Брентфорд": Райя – Роэрслев, Айер, Янссон, Пиннок, Генри (Каньос, 88) – Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен, 82) – Мбеумо (Висса, 85), Тоуни