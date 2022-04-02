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Мастер-класс для мадридского Реала. АПЛ. Челси – Брентфорд 1:4
Первый тайм можно было не смотреть
Getty Images / Global Images Ukraine
Хозяева начали встречу не слишком ярко. "Брентфорд" с помощью пятерки защитников хорошо подготовился к тому, что "Челси" будет перекатывать мяч на половине поля гостей и выискивать свободные зоны. В свою очередь "пчелы" имели несколько неплохих шансов благодаря быстрым атакам: Эриксен пробил выше со штрафного, Менди парировал удар Мбеумо в нижний угол, а Тоуни махнул головой над перекладиной. При этом нельзя сказать, что "синим" не хватало желания или чего-то в таком духе – просто оппоненты были максимально сконцентрированы.
12' All the action is happening in Chelsea's defensive third!— Brentford FC (@BrentfordFC) April 2, 2022
Toney forces a fine low save out of Mendy and then nods over from Henry's deep cross
Ajer the latest to go close as his header is deflected behind!
???? 0-0 ????#BrentfordFC #CHEBRE pic.twitter.com/I9SKadEDjh
Ситуация постепенно начала выравниваться подопечными Тухеля ближе к экватору первого тайма. Дважды неплохо пристреливался Маунт; также Лофтус-Чик, которому Томас доверил место разыгрывающего в тройке хавбеков, а затем Зиеш – проверили Райю острыми дальними ударами. Чем ближе дело шло к перерыву, тем больше "Брентфорд" занимался нейтрализацией опасности у своих ворот. На второй компенсированной минуте "Челси" почти удалось затолкать снаряд в сетку во время корнера.
???????? @daviidraya1— Brentford FC (@BrentfordFC) April 2, 2022
Ziyech has space to pick his spot but Raya flies to his right and tips the curling effort over
Wonderful save!
???? 0-0 ????#BrentfordFC #CHEBRE pic.twitter.com/m2Da2BXTlg
Казалось бы, вторая половина встречи началась так, словно на 15-минутную паузу никто и не уходил. Стерильное владение слишком надоело Рюдигеру, немецкий защитник "пенсионеров" решил пальнуть где-то с 35 метров – и попал! Выстрел Антонио пришелся в аккурат под штангу, Райя явно не ожидал идеального удара издали (1:0). Тем не менее, дальше все для "Челси" буквально перевернулось с ног на голову. "Брентфорд" три раза подряд шокировал Менди: Тоуни ассистировал Янельту (1:1), Мбеумо результативно выкатил на Эриксена (1:2), а затем Айвен повторно нашел коридор и отдал еще одну голевую на Витали (1:3). Конечно же, не обошлось без явных ошибок в исполнении защитников "Челси" – too much easy.
8 & 3 - Cristian Eriksen has only been involved in more Premier League goals against Swansea (11), Stoke (10) and Southampton (9) than he has against Chelsea (8 - 3 goals, 5 assists), with all three of his goals against the Blues coming at Stamford Bridge. Class. pic.twitter.com/DK3frZw4nn— OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2022
Шокированный Тухель бросил в бой быстрого дриблера Ковачича и просто по всем пунктам второго форварда Лукаку. Ошарашенным хозяевам необходимо было прыгать выше головы, чтобы спасти этот матч. Два момента возникло у Хавертца: сперва Кай замкнул подачу Джеймса, подыграв себе рукой, а затем он же каким-то чудом не попал в ворота, выскочив 1 на 1 с голкипером. К слову, на последних секундах матча немецкий нападающий получил повреждение.
Just over 20 minutes left to turn this one around. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2022
???? 1-3 ???? [68’] #CheBre pic.twitter.com/MYbHPLfa3a
Финальный отрезок поединка ознаменовали тщетные судороги от "Челси" и попытки "Брентфорда" контратаковать. Плюс ко всему прочему Рюдигер неуклюже выбил мяч на ногу Виссе, вышедший на замену Йоан подарком воспользовался (1:4).
В анонсе к матчу мы сделали ставку на счет 3:1 в пользу "синих" – действительность отзеркалила эти цифры и прибавила к тройке еще один гол. Безусловно, "Брентфорд" заслужил увезти очки со "Стэмфорд Бридж", "Челси" выглядел крайне неубедительно, однако вряд ли "пчелы" наиграли на столь крутой для себя результат. Продвинутая статистика подтверждает, счет 2:2 был бы более справедлив. Тем не менее, xG играют в футбол лишь на бумаге, все остальное делают футболисты на поле.
Таким образом, "пчелы" оправдывают статус зубатой команды, обыгрывают "Челси" впервые с 1939 года и укрепляют свои позиции в борьбе за сохранение прописки, а "синие" позволяют "Арсеналу" сократить отрыв от третьего места – "канониры" проведут свой матч в понедельник.
Добавим, что "Челси" пропустил больше 3 голов с новичком АПЛ у себя дома лишь во второй раз в истории, в прошлом сезоне "пенсионеры" проиграли "ВБА" (2:5, тоже в апреле и тоже перед четвертьфиналом ЛЧ).
What have we just watched ????— Brentford FC (@BrentfordFC) April 2, 2022
West London is ????and ⚪#BrentfordFC #BRECHE pic.twitter.com/rngRAhL2Dx
АПЛ, 31-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
"Челси" – "Брентфорд" 1:4
Голы: Рюдигер (48) – Янельт (50, 60), Эриксен (54), Висса (87)
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чик, Канте (Лукаку, 65) – Зиеш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)
"Брентфорд": Райя – Роэрслев, Айер, Янссон, Пиннок, Генри (Каньос, 88) – Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен, 82) – Мбеумо (Висса, 85), Тоуни
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