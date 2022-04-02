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Ливерпуль - Уотфорд 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа "красных"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 31-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа дома уверенно обыграли "Уотфорд". Голами в составе мерсисайдцев отметились хавбеки Диогу Жота и Фабиньо. После этого тура "Ливерпуль" имеет в своем активе 72 очка и отстает от первого "Ман Сити" Пепа Гвардиолы на 1 пункт.
Чемпионат Англии, 31-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” - “Уотфорд” 2:0
Голы: Жота 22, Фабиньо 89 (пен.)
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