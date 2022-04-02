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Ливерпуль - Уотфорд 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Уверенная победа "красных"

Ливерпуль - Уотфорд 2:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

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В рамках 31-го тура АПЛ подопечные Юргена Клоппа дома уверенно обыграли "Уотфорд". Голами в составе мерсисайдцев отметились хавбеки Диогу Жота и Фабиньо. После этого тура "Ливерпуль" имеет в своем активе 72 очка и отстает от первого "Ман Сити" Пепа Гвардиолы на 1 пункт.

Чемпионат Англии, 31-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” - “Уотфорд” 2:0

Голы: Жота 22, Фабиньо 89 (пен.)

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В статье: Ливерпуль Уотфорд
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