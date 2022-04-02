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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1. Без Лиги чемпионов 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Юнайтед будет сложно рассчитывать на топ-4 после ничьи с Лестером 

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1. Без Лиги чемпионов 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

За несколько минут до старта матча против "Лестера" стало известно, что лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" Криштиано Роналду приболел, поэтому он в итоге оказался вне заявки. Травмирован и Эдинсон Кавани, про Гринвуда можно забыть, оставался только Рэшфорд, но Ральф Рангник решил оставить его в запасе. Игра воспитанника МЮ давно уже не впечатляет.

Итак, фактически "Юнайтед" начал с "Лестером" без нападающих. Фернандеш исполнял роль фальшивой девятки, Эланга, Погба и Санчо действовали под ним, и по идее получили цель врываться в свободное пространство, которое по плану (?) должен был создавать Фернандеш.

Ничего не похожего в первом тайме не было. Это были удручающее скучные 45 минут, практически без шансов с обеих сторон. У "Юнайтед" неплохо пробивал тот же Фернандеш, "Лестер" отличился полушансами Барнса и Ихеаначо.

Знаментальное событие произошло на старте второй половины игры. Мактомини пошел в жесткий подкат на Маддисона, но получил всего лишь желтую карточку. Вскоре шотландец покинул поле и вместо на него на поле вышел Рэшфорд - Рангник пошел на риск, поскольку "Юнайтед" нужно было только побеждать.

"Юнайтед" раскрылся и сразу же пропустил. С технической и физической точки зрения это был превосходный гол. "Лестер" подавал угловой, Фред сыграл на перехвате и побежал в контратаку, но Дьюсбери-Холл в отчаянном подкате отобрал у него мяч и быстро дал пас, а Маддисон выполнил ювелирно точную диагональ на Ихеаначо.

К сожалению для гостей, "Юнайтед" быстро отыгрался. Шмейхель неудачно выбил мяч вперед, "Юнайтед" быстро вернул мяч к штрафной "лис", удар Фернандеша и Шмейхель отбивает мяч прямо в ноги Фреду.

И все же казалось, что "Лестер" вырвет победу. И команда Брендана Роджерса забила второй гол. Ихеаначо разобрался с защитниками и выкатил мяч под удар Маддисону. 2:1? Нет, нигерийский форвард нарушил правила на Варане, подсказал VAR.

Навала "Юнайтед" на последних минутах ни к чему не привела. 1:1 - в сезоне 2021/22 "Юнайтед" выиграл всего половину своих домашних матчей, четвертое место отдаляется все дальше. У "Арсенала" отрыв в три очка и две игры в запасе, равное количество пунктов с "Тоттенхэмом", но команда Антонио Конте свою игру проведет завтра.

Чемпионат Англии, 31-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” - “Лестер” 1:1

Голы: Фред 66 - Ихеаначо 63

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Магуайр, Варан, Шоу (Теллес 46) - Мактомини (Рэшфорд 55), Фред - Эланга, Погба (Матич 75), Санчо - Фернандеш

"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс (Амарти 64), Фофана, Джастин - Менди (Чоудури 90+1), Тилеманс - Барнс, Дьюсбери-Холл, Маддисон - Ихеаначо (Дака 90+1)

Предупреждения: Шоу 5, Мактомини 49 - Фофана 16, Тилеманс 30

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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Комментарии (1)
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Helly (Киев)
02.04.2022 в 21:29
Немає Роналду - немає перемоги
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