АПЛ. Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1. Без Лиги чемпионов 

За несколько минут до старта матча против "Лестера" стало известно, что лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" Криштиано Роналду приболел, поэтому он в итоге оказался вне заявки. Травмирован и Эдинсон Кавани, про Гринвуда можно забыть, оставался только Рэшфорд, но Ральф Рангник решил оставить его в запасе. Игра воспитанника МЮ давно уже не впечатляет.

Итак, фактически "Юнайтед" начал с "Лестером" без нападающих. Фернандеш исполнял роль фальшивой девятки, Эланга, Погба и Санчо действовали под ним, и по идее получили цель врываться в свободное пространство, которое по плану (?) должен был создавать Фернандеш.

Ничего не похожего в первом тайме не было. Это были удручающее скучные 45 минут, практически без шансов с обеих сторон. У "Юнайтед" неплохо пробивал тот же Фернандеш, "Лестер" отличился полушансами Барнса и Ихеаначо.

HALF-TIME Man Utd 0-0 Leicester



