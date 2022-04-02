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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1. Без Лиги чемпионов
Юнайтед будет сложно рассчитывать на топ-4 после ничьи с Лестером
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
За несколько минут до старта матча против "Лестера" стало известно, что лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" Криштиано Роналду приболел, поэтому он в итоге оказался вне заявки. Травмирован и Эдинсон Кавани, про Гринвуда можно забыть, оставался только Рэшфорд, но Ральф Рангник решил оставить его в запасе. Игра воспитанника МЮ давно уже не впечатляет.
Итак, фактически "Юнайтед" начал с "Лестером" без нападающих. Фернандеш исполнял роль фальшивой девятки, Эланга, Погба и Санчо действовали под ним, и по идее получили цель врываться в свободное пространство, которое по плану (?) должен был создавать Фернандеш.
Ничего не похожего в первом тайме не было. Это были удручающее скучные 45 минут, практически без шансов с обеих сторон. У "Юнайтед" неплохо пробивал тот же Фернандеш, "Лестер" отличился полушансами Барнса и Ихеаначо.
HALF-TIME Man Utd 0-0 Leicester— Premier League (@premierleague) April 2, 2022
Both sides have had a sight of goal, but a tense first half at Old Trafford ends goalless#MUNLEI pic.twitter.com/MtCttWfOtN
Знаментальное событие произошло на старте второй половины игры. Мактомини пошел в жесткий подкат на Маддисона, но получил всего лишь желтую карточку. Вскоре шотландец покинул поле и вместо на него на поле вышел Рэшфорд - Рангник пошел на риск, поскольку "Юнайтед" нужно было только побеждать.
"Юнайтед" раскрылся и сразу же пропустил. С технической и физической точки зрения это был превосходный гол. "Лестер" подавал угловой, Фред сыграл на перехвате и побежал в контратаку, но Дьюсбери-Холл в отчаянном подкате отобрал у него мяч и быстро дал пас, а Маддисон выполнил ювелирно точную диагональ на Ихеаначо.
К сожалению для гостей, "Юнайтед" быстро отыгрался. Шмейхель неудачно выбил мяч вперед, "Юнайтед" быстро вернул мяч к штрафной "лис", удар Фернандеша и Шмейхель отбивает мяч прямо в ноги Фреду.
Immediate response ✔️@Fred08Oficial’s equaliser has given Old Trafford a lift, so let’s keep building! ????#MUFC | #MUNLEI pic.twitter.com/FRdKRyEtpW— Manchester United (@ManUtd) April 2, 2022
И все же казалось, что "Лестер" вырвет победу. И команда Брендана Роджерса забила второй гол. Ихеаначо разобрался с защитниками и выкатил мяч под удар Маддисону. 2:1? Нет, нигерийский форвард нарушил правила на Варане, подсказал VAR.
Навала "Юнайтед" на последних минутах ни к чему не привела. 1:1 - в сезоне 2021/22 "Юнайтед" выиграл всего половину своих домашних матчей, четвертое место отдаляется все дальше. У "Арсенала" отрыв в три очка и две игры в запасе, равное количество пунктов с "Тоттенхэмом", но команда Антонио Конте свою игру проведет завтра.
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Чемпионат Англии, 31-й тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” - “Лестер” 1:1
Голы: Фред 66 - Ихеаначо 63
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Магуайр, Варан, Шоу (Теллес 46) - Мактомини (Рэшфорд 55), Фред - Эланга, Погба (Матич 75), Санчо - Фернандеш
"Лестер": Шмейхель - Кастань, Эванс (Амарти 64), Фофана, Джастин - Менди (Чоудури 90+1), Тилеманс - Барнс, Дьюсбери-Холл, Маддисон - Ихеаначо (Дака 90+1)
Предупреждения: Шоу 5, Мактомини 49 - Фофана 16, Тилеманс 30
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