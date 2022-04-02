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Тренер Брентфорда о победе над Челси: Я до сих пор щипаю себя
Команда победила со счетом 4:1
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк в послематчевом интервью поделился эмоциями от победы над "Челси" со счетом 4:1:
"Я до сих пор щипаю себя немного. Я говорил на предматчевой пресс-конференции, что победа над ними будет главным результатом сезона, и мы пошли и добились её.
Это может быть и не победой на 4:1, но мы точно её заслужили. Это был топ-перформанс, и я невероятно горд.
В футболе так много разочарований, что важно дать фанатам повод для радости".
Также Франк высказался о выступлении Кристиана Эриксена:
"То, как он отдает себя на поле и вне его очень впечатляет. Я сказал ему после гола за Данию, что надеюсь, что он приберег и голы за "Брентфорд", и он, очевидно, приберег".
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