Нереальный сейв Де Хеа и VAR спасли МЮ от поражения. Ман Юнайтед – Лестер 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 31-го тура Английского Премьер "Манчестер Юнайтед" без Роналду в составе принимал "Лестер". Этот поединок должен был ответить на один вопрос: "Готовы "красные дьяволы" к борьбе за Лигу чемпионов?". Оказалось, что нет. "Лестер", даже в статусе гостя, выглядел очень мощно, первым забил, и еще и мог побеждать, но сначала Де Хеа в нереальном прыжке вытащил из угла удар головой от Фофана, а затем VAR совершенно правильно отменил взятие ворот Мэддисона. Рангник в этом случае рад и одному очку.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:1

Голы: Келечи Ихеаначо 63 – Фред 66