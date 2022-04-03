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Нереальный сейв Де Хеа и VAR спасли МЮ от поражения. Ман Юнайтед – Лестер 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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“Манкунианцы” потеряли почти все шансы на Лигу чемпионов

Нереальный сейв Де Хеа и VAR спасли МЮ от поражения. Ман Юнайтед – Лестер 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура Английского Премьер "Манчестер Юнайтед" без Роналду в составе принимал "Лестер". Этот поединок должен был ответить на один вопрос: "Готовы "красные дьяволы" к борьбе за Лигу чемпионов?". Оказалось, что нет. "Лестер", даже в статусе гостя, выглядел очень мощно, первым забил, и еще и мог побеждать, но сначала Де Хеа в нереальном прыжке вытащил из угла удар головой от Фофана, а затем VAR совершенно правильно отменил взятие ворот Мэддисона. Рангник в этом случае рад и одному очку.

"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" 1:1

Голы: Келечи Ихеаначо 63 – Фред 66

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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