АПЛ. Вест Хэм минимально обыграл Эвертон с Миколенко и Ярмоленко на поле

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Давно уже было понятно, что это не сезон “Эвертона”. Правда, такого провала никто не ожидал: ириски на выезде набрали шесть очков за 14 матчей. В общей сложности они уступили в шести из последних восьми поединков. Лэмпард результатов команде пока не принес, хотя проблески игры есть.

Перед стартовым свистком произошло несчастье для гостей: ван де Бек выбыл из-за травмы на предматчевой разминке, поэтому его заменил центрбек Холгейт, а потому и немного видоизменилась схема. Вряд ли именно это привело к большому количеству ошибок у "ирисок": они очень часто теряли мяч. После одной из контратак, которая состоялась на 13-й минуте, чуть ли не на свидание с голкипером вышел Форнальс, но Пикфорд вовремя сблизился и выиграл дуэль. Немного проспал момент испанец.

Обе команды старались разворачивать атаки, но только "Вест Хэм" угрожал воротам. Во время одного из наступлений Холгейт свалил Боуэна вблизи своей штрафной, и хозяева получили право на опасный стандарт. Его взялся исполнять Крессвелл и ювелирно с 20-ти метров перекинул стенку и угодил в правую девятку. Красиво. Второй гол Аарона в этом сезоне.

К концу тайма команды успели обменяться моментами. В обоих принял участие Пикфорд, но, что парадоксально, на атаку голкипер сыграл лучше. Он длинным выносом вывел Ришарлисона на ударную позицию, но бразилец в борьбе пробил выше ворот. А вот на 43-й минуте Антонио обыграл английского голкипера, но не смог поразить с острого угла в пустые ворота, попав во внешнюю сетку.

Старт второго тайма был однозначно за подопечными Лэмпарда. Сначала шанс упустил Калверт-Льюин, который из пределов штрафной пробил выше ворот, но затем стандарт привел к голу. Миколенко с Ришарлисоном заработали угловой, после подачи которого Холгейт первым сориентировался в суматохе и отправил мяч в правый угол ворот. Первый гол в этом чемпионате для защитника (который не был сначала в стартовом составе).

Но долго гости не продержались и сами себе привезли гол пять минут спустя. Ивоби не смог обработать мяч, и круглого сразу запустили в слалом с Антонио. Майкл не обыграл Пикфорда, но мяч рикошетом от голкипера полетел на свободного Боуэна, который переправил его в пустые ворота. Четыре матча пропустил Джеррод и тут же забил и заработал на себе голевой стандарт. Вот это класс!

17 - Jarrod Bowen has been directly involved in 17 Premier League goals this season (9 goals, 8 assists), the joint-most of any English player (alongside Harry Kane), and behind only Mo Salah (30) and Son Heung-min (18) overall. Call-up? pic.twitter.com/hAxa3owjvf