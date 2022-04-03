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АПЛ. Тоттенхэм разбил Ньюкасл, пропустив первым

Англия
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Лондонцы взяли себя в руки и создали камбэк

АПЛ. Тоттенхэм разбил Ньюкасл, пропустив первым

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 5:1

Голы: Дэвис 43, Догерти 48, Сон 54, Эмерсон 63, Бергвейн 83 – Шер 39

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Бергвейн 81), Бентанкур (Винкс 75), Хойбьерг, Догерти – Кулусевски (Моура 76), Сон – Кейн

Ньюкасл: Дубравка – Манкильо (Гимараеш 59), Шер, Берн, Таргетт – Виллок, Шелви, Жоелинтон (Мерфи 59) – Фрейзер, Вуд (Ласселс 70), Сен-Максимен

Предупреждения: Кейн 26, Бентанкур 45+3 – Сен-Максимен 45+3, Жоелинтон 45+3, Берн 46

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
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