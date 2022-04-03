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АПЛ. Тоттенхэм разбил Ньюкасл, пропустив первым
Лондонцы взяли себя в руки и создали камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
"Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" 5:1
Голы: Дэвис 43, Догерти 48, Сон 54, Эмерсон 63, Бергвейн 83 – Шер 39
Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон (Бергвейн 81), Бентанкур (Винкс 75), Хойбьерг, Догерти – Кулусевски (Моура 76), Сон – Кейн
Ньюкасл: Дубравка – Манкильо (Гимараеш 59), Шер, Берн, Таргетт – Виллок, Шелви, Жоелинтон (Мерфи 59) – Фрейзер, Вуд (Ласселс 70), Сен-Максимен
Предупреждения: Кейн 26, Бентанкур 45+3 – Сен-Максимен 45+3, Жоелинтон 45+3, Берн 46
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