"Теперь он как Марадона". Легенда Тоттенхэма в восторге от игры Кейна

Вчера "Тоттенхэм" разнес "Ньюкасл" со счетом 5:1 и торжественно ворвался в четверку лучших команд АПЛ.

Харри Кейн в этом матче отметился только одной голевой передачей, но был ключевой персоной в построении игры.

После игры вклад капитана отметил легендарный футболист "шпор" Давид Жинола.

"Новым плеймэйкером "шпор" станет Харри Кейн. Я же говорил, Харри Кейн - это плеймэйкер, "десятка", он как Марадона.

Он играет в центре поля, короткие передачи, длинные передачи, кроссы, забивает, ассистирует, вау - это новый Харри Кейн", - заявил Жинола.