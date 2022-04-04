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"Теперь он как Марадона". Легенда Тоттенхэма в восторге от игры Кейна

Англия
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Британец набрал сумасшедший ход.

"Теперь он как Марадона". Легенда Тоттенхэма в восторге от игры Кейна

UA-Футбол
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Вчера "Тоттенхэм" разнес "Ньюкасл" со счетом 5:1 и торжественно ворвался в четверку лучших команд АПЛ.

Харри Кейн в этом матче отметился только одной голевой передачей, но был ключевой персоной в построении игры.

После игры вклад капитана отметил легендарный футболист "шпор" Давид Жинола.

"Новым плеймэйкером "шпор" станет Харри Кейн. Я же говорил, Харри Кейн - это плеймэйкер, "десятка", он как Марадона.

Он играет в центре поля, короткие передачи, длинные передачи, кроссы, забивает, ассистирует, вау - это новый Харри Кейн", - заявил Жинола.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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