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"Теперь он как Марадона". Легенда Тоттенхэма в восторге от игры Кейна
Британец набрал сумасшедший ход.
Вчера "Тоттенхэм" разнес "Ньюкасл" со счетом 5:1 и торжественно ворвался в четверку лучших команд АПЛ.
Харри Кейн в этом матче отметился только одной голевой передачей, но был ключевой персоной в построении игры.
После игры вклад капитана отметил легендарный футболист "шпор" Давид Жинола.
"Новым плеймэйкером "шпор" станет Харри Кейн. Я же говорил, Харри Кейн - это плеймэйкер, "десятка", он как Марадона.
Он играет в центре поля, короткие передачи, длинные передачи, кроссы, забивает, ассистирует, вау - это новый Харри Кейн", - заявил Жинола.
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