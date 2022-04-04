Семейные традиции. Сын Уэйна Руни положил эффектный гол в ворота Ман Сити

Очень красиво отмечаться в воротах "Манчестер Сити" - это в семье Руни уже добрая традиция.

Теперь официально.

Уэйн Руни имеет на своем счету немало классных мячей, среди которых особо выделяется уже ставший легендарным гол через себя.

Теперь настало время феерить его сына.

12-летний Кай Руни выступает за МЮ с 2020 года, когда его семья вернулась из США.

И уже закладывает такие шедевры в ворота "Сити".