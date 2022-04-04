УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном

Англия
(1 голосов)

После жуткого случая датчанин набрал форму

Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кристиан Эриксен может пополнить состав топ-клуба Англии уже этим летом.

По данным Daily Mail, за датчанином сейчас активно следят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Символично, что первых летом может возглавить Маурисио Почеттино, а вторых ныне тренирует Антонио Конте. Оба работали с Кристианом в прошлом.

После остановки сердца на Евро-2020, Эриксен на время взял паузу, а после подписал краткосрочный контракт с "Брентфорд". Уже сейчас он один из лидеров команды, и, вероятно, летом перейдет в более статусный клуб.

С момента своего возвращения в конце февраля полузащитник совершил два результативных действия (1+1) в четырех играх. Также забил дважды за Данию.

Читайте такжеМастер-класс для мадридского Реала. АПЛ. Челси – Брентфорд 1:4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...