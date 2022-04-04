Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном

Кристиан Эриксен может пополнить состав топ-клуба Англии уже этим летом.

По данным Daily Mail, за датчанином сейчас активно следят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Символично, что первых летом может возглавить Маурисио Почеттино, а вторых ныне тренирует Антонио Конте. Оба работали с Кристианом в прошлом.

Thomas Frank admits he’d like Christian Eriksen to sign a new deal amid interest from Manchester United and Tottenham | @Matt_Barlow_DM https://t.co/uohTAvI7ml — MailOnline Sport (@MailSport) April 4, 2022

После остановки сердца на Евро-2020, Эриксен на время взял паузу, а после подписал краткосрочный контракт с "Брентфорд". Уже сейчас он один из лидеров команды, и, вероятно, летом перейдет в более статусный клуб.

С момента своего возвращения в конце февраля полузащитник совершил два результативных действия (1+1) в четырех играх. Также забил дважды за Данию.