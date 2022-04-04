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Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном
После жуткого случая датчанин набрал форму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен может пополнить состав топ-клуба Англии уже этим летом.
По данным Daily Mail, за датчанином сейчас активно следят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Символично, что первых летом может возглавить Маурисио Почеттино, а вторых ныне тренирует Антонио Конте. Оба работали с Кристианом в прошлом.
Thomas Frank admits he’d like Christian Eriksen to sign a new deal amid interest from Manchester United and Tottenham | @Matt_Barlow_DM https://t.co/uohTAvI7ml— MailOnline Sport (@MailSport) April 4, 2022
После остановки сердца на Евро-2020, Эриксен на время взял паузу, а после подписал краткосрочный контракт с "Брентфорд". Уже сейчас он один из лидеров команды, и, вероятно, летом перейдет в более статусный клуб.
С момента своего возвращения в конце февраля полузащитник совершил два результативных действия (1+1) в четырех играх. Также забил дважды за Данию.
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