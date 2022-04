Бывший тренер зовет. Два топ-клуба Англии следят за Эриксеном

Кристиан Эриксен может пополнить состав топ-клуба Англии уже этим летом.

По данным Daily Mail, за датчанином сейчас активно следят "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Символично, что первых летом может возглавить Маурисио Почеттино, а вторых ныне тренирует Антонио Конте. Оба работали с Кристианом в прошлом.

Thomas Frank admits he’d like Christian Eriksen to sign a new deal amid interest from Manchester United and Tottenham | @Matt_Barlow_DM https://t.co/uohTAvI7ml