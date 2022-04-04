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Часть игроков МЮ не рады перспективе назначения тен Хага
Раздевалка разделилась
Фото: twitter.com/AFCAjax
Часть игроков "Манчестер Юнайтед" не разделяют радость в связи с возможным назначением менеджера "Аякса" Эрика тен Хага, сообщает Manchester Evening News. Руководство склоняется к кандидатуре голландца.
Сообщается, что раздевалка "Манчестер Юнайтед" разделилась на тех, кто рад работать под началом тен Хага и тех, кто не особо воодушевлен.
Несмотря на это, руководство склоняется к кандидатуре голландца. Возможному приходу тренера "Аякса" также способствуют хорошие отношения между руководствами клубов. Нидерландская команда готова отпустить менеджера.
"Аякс" идет на первом месте после 28 туров с 69 очками. Отрыв от "ПСВ" составляет 4 балла.
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