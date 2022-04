АПЛ. Кристал Пэлас - Арсенал 3:0. Серьезный удар по амбициям Артеты 

Хвалить "Арсенал" - опасно. Как только называешь "канониров" фаворитом в борьбе за четвертое место, отдаешь им должное за стиль игры, подготовку, характер, организацию - они тебя подводят. После очередной неудачи "Манчестер Юнайтед" казалось, что у "Арсенала" уже практически не осталось преград к возвращению в Лигу чемпионов, но команда Артеты в выездной игре с "Кристал Пэлас" продемонстрировала еще одну свою черту - хроническую нестабильность.

Плохие новости болельщикам "Арсенала" поступили еще до старта матча. Стало известно о проблемах с коленом у Кирана Тирни. Возможно, шотландец не сыграет до конца сезона. Его на левом фланге заменил Нуну Тавареш. В последний раз 22-летний португалец появлялся в старте в кубковой игре против "Ноттингем Форест" девятого января, но из-за своей провальной игры был заменен уже на 35-й минуте. Сегодня он отыграл на десять минут больше.

Не нужно списывать неудачу в сегодняшнем матче исключительно на Тавареша. Но отсутствие Тирни (как и Томиясу на правом фланге) было определяющим. Четверка защитников "Арсенала" действовала нервозно, было много несогласованности и ошибок. Например, первый гол в ворота Рэмсдейла. Уайт зачем-то побежал к флангу, нарушил правила и привез опасной штрафной. Подача Галлахера, Тавареш проиграл борьбу в воздухе Андерсену, Матета лучше всех среагировал на отскок.

Второй гол - ошибка уже Габриэла. Андерсен отметился очередным ассистом, но результативного паса на Айю не было бы, если бразильский центрбек не выбросился бы в безумном прыжке на перехват. Он промахнулся мимо мяча, Тавареш в растерянности застыл на месте, Айю уверенно пробил Рэмсдейла.

Что было у "Арсенала" в первом тайме? Совсем ничего. "Пэлас" помимо всего прочего перекрыл полностью центр поля, связи между Эдегором и Ляказеттом не было, Смит-Роу и Сака проигрывали борьбу.

Во втором тайме "Арсенал" заметно добавил. И должен был забивать. На ударные позиции выходили Смит-Роу и Эдегор, но первый ударил слишком слабо и в руки вратарю, второй - мимо. "Пэлас" сознательно отдал мяч, но "канонирам" не хватало агрессии и напора, чтобы полностью прижать "орлов" к их воротам.

И что же - в итоге "Арсенал" пропустил третий. Парти получил травму на равном месте, и не смог выбить мяч, Заа убежал от него, вошел в штрафную и получил по ногам от Эдегора. Пенальти - 3:0.

