Вот это камбэк! Два гранда АПЛ готовы подписать Эриксена этим летом

Кристиан Эриксен феерически вернулся в игру после длительного отсуствия.

Датчанин прекрасно выступает и за "Брентфорд", и за свою национальную сборную.

Неудивительно, что уровень игры полузащитника уже привлекает внимание гораздо более именитых клубов.

По сообщениям BBC, интерес к Эриксену проявляют почти родной "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит также отметить, что "шпор" сейчас возглавляет Антонио Конте, с которым Кристан пересекался недавно в "Интере".

Правда, отношения у тренера и игрока были непростыми - итальянец не всегда видел место датчанину в своих игровых схемах.