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Вот это камбэк! Два гранда АПЛ готовы подписать Эриксена этим летом

Англия
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Датчанин очень хорош.

Вот это камбэк! Два гранда АПЛ готовы подписать Эриксена этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кристиан Эриксен феерически вернулся в игру после длительного отсуствия.

Датчанин прекрасно выступает и за "Брентфорд", и за свою национальную сборную.

Неудивительно, что уровень игры полузащитника уже привлекает внимание гораздо более именитых клубов.

По сообщениям BBC, интерес к Эриксену проявляют почти родной "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит также отметить, что "шпор" сейчас возглавляет Антонио Конте, с которым Кристан пересекался недавно в "Интере".

Правда, отношения у тренера и игрока были непростыми - итальянец не всегда видел место датчанину в своих игровых схемах.

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В статье: Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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