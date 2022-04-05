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Вот это камбэк! Два гранда АПЛ готовы подписать Эриксена этим летом
Датчанин очень хорош.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кристиан Эриксен феерически вернулся в игру после длительного отсуствия.
Датчанин прекрасно выступает и за "Брентфорд", и за свою национальную сборную.
Неудивительно, что уровень игры полузащитника уже привлекает внимание гораздо более именитых клубов.
По сообщениям BBC, интерес к Эриксену проявляют почти родной "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Стоит также отметить, что "шпор" сейчас возглавляет Антонио Конте, с которым Кристан пересекался недавно в "Интере".
Правда, отношения у тренера и игрока были непростыми - итальянец не всегда видел место датчанину в своих игровых схемах.
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