"Мне будет трудно даже ходить". Вратарь МЮ вынужден был закончить карьеру в 23 года

Карьера Пола Вулстона начиналась очень перспективно - вратарь "Ньюкасла" был основным в сборной Англии до 17 лет, где играл вместе с Трентом Александром-Арнольдом, и на него начали засматриваться гранды английского футбола.

Дальше все пошло не совсем так, как хотелось бы - переход на взрослый уровень оказался сложным и уже в 20 лет игрок оказался не нужен даже своему клубу.

Однако, в качестве свободного агента парень перебрался не куда-нибудь, а в "Манчестер Юнайтед".

Вернее, во вторую команду клуба, где он и віступал следующие несколько лет, пока месяц назад не обїявил о завершении карьеры.

Причиной стали проблемы со здоровьем.

Футболист перенес две операции и 14 месяцев реабилитации после того, как почувствовал "незначительную боль" в бедре.

"Я пытался вернуться и продолжить карьеру, я не хотел признаваться себе, что это конец. Как это так? Мне же всего 23! Не может такого быть! Но врачи сказали, что попытка играть через боль может стоить мне очень дорого. Это могла быть полная замена тазобедренного сустава и ужасные трудности на всю оставшуюся жизнь. Мне банально могло быть трудно ходить", - говорит Вулстон.

При этом футболист выразил огромную благодарность клубу.

"Все, что делал клуб, было великолепно. Я рад, что тема психологического здоровья сейчас так актуальна. Клуб был со мной все это время, мне оказывали всю возможную поддержку. Я не знаю, как бы я пережил эти 12-14 месяцев, если бы был предоставлен самому себе", - признается спортсмен.

Работа с психологами помогла игроку понять, что жизнь не заканчивается.

"У меня был очень сложный период, я постоянно задавал себе вопросы. Почему я? Что я сделал не так? Как все могло сложиться иначе? Но сейчас я понимаю, что нужно просто двигаться дальше. Я хочу остаться в футболе и уже начал работать над получением тренерской лицензии", - делиться Пол планами на будущее.

Хочется пожелать только удачи.