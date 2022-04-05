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Руни объяснил, почему покупка Роналду была ошибкой МЮ
Одна легенда МЮ высказалась о другой легенде.
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать отличную личную статистику - 18 голов в 32 матчах.
Однако, для команды этот сезон уже можно считать провальным - и португалец является одной из причин.
Нападающий не всегда вписывался и органично смотрелся в футболе Сульшера и совсем тяжело ему даются идеи агрессивного футбола Рангника.
Своими мыслями о выступлениях экс-товарища по МЮ поделился Уэйн Руни.
Когда тренера "Дерби" спросили, была ли покупка Роналду правильным решением руководства клуба, он быстро ответил: "Нет".
"Я знаю, что Роналду забивал важные голы в Лиге чемпионов, он сделал хет-трик в ворота "Тоттенхэма", но я думаю, что для будущего клуба нужны молодые, голодные игроки, которые сделают все возможное, чтобы поднять МЮ в течение следующих двух лет. Очевидно, что Криштиану изменился, он уже не тот, кем был в 20 лет. Он все еще очень опасен для ворот соперника, но во всем остальном команде нужны более молодые, голодные игроки", - заявил Руни в эфире Sky Sports.
Назвал Уэйн и тех футболистов, вокруг которых новый тренер должен строить команду на будущее.
"Я дума., Джейдон (Санчо) будет однозначно лучше в следующем сезоне. Маркус Рэшфорд точно станет лучше. Думаю, Джесси Лингард должен остаться, он приносит энергию и качество. Скотт МакТоминей очень хорош", - сказал легендарный футболист.
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