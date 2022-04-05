УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Руни объяснил, почему покупка Роналду была ошибкой МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руни объяснил, почему покупка Роналду была ошибкой МЮ

Англия
(1 голосов)

Одна легенда МЮ высказалась о другой легенде.

Руни объяснил, почему покупка Роналду была ошибкой МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать отличную личную статистику - 18 голов в 32 матчах.

Однако, для команды этот сезон уже можно считать провальным - и португалец является одной из причин.

Нападающий не всегда вписывался и органично смотрелся в футболе Сульшера и совсем тяжело ему даются идеи агрессивного футбола Рангника.

Своими мыслями о выступлениях экс-товарища по МЮ поделился Уэйн Руни.

Когда тренера "Дерби" спросили, была ли покупка Роналду правильным решением руководства клуба, он быстро ответил: "Нет".

"Я знаю, что Роналду забивал важные голы в Лиге чемпионов, он сделал хет-трик в ворота "Тоттенхэма", но я думаю, что для будущего клуба нужны молодые, голодные игроки, которые сделают все возможное, чтобы поднять МЮ в течение следующих двух лет. Очевидно, что Криштиану изменился, он уже не тот, кем был в 20 лет. Он все еще очень опасен для ворот соперника, но во всем остальном команде нужны более молодые, голодные игроки", - заявил Руни в эфире Sky Sports.

Назвал Уэйн и тех футболистов, вокруг которых новый тренер должен строить команду на будущее.

"Я дума., Джейдон (Санчо) будет однозначно лучше в следующем сезоне. Маркус Рэшфорд точно станет лучше. Думаю, Джесси Лингард должен остаться, он приносит энергию и качество. Скотт МакТоминей очень хорош", - сказал легендарный футболист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...