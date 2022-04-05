Руни объяснил, почему покупка Роналду была ошибкой МЮ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает демонстрировать отличную личную статистику - 18 голов в 32 матчах.

Однако, для команды этот сезон уже можно считать провальным - и португалец является одной из причин.

Нападающий не всегда вписывался и органично смотрелся в футболе Сульшера и совсем тяжело ему даются идеи агрессивного футбола Рангника.

Своими мыслями о выступлениях экс-товарища по МЮ поделился Уэйн Руни.

Когда тренера "Дерби" спросили, была ли покупка Роналду правильным решением руководства клуба, он быстро ответил: "Нет".

"Я знаю, что Роналду забивал важные голы в Лиге чемпионов, он сделал хет-трик в ворота "Тоттенхэма", но я думаю, что для будущего клуба нужны молодые, голодные игроки, которые сделают все возможное, чтобы поднять МЮ в течение следующих двух лет. Очевидно, что Криштиану изменился, он уже не тот, кем был в 20 лет. Он все еще очень опасен для ворот соперника, но во всем остальном команде нужны более молодые, голодные игроки", - заявил Руни в эфире Sky Sports.

Назвал Уэйн и тех футболистов, вокруг которых новый тренер должен строить команду на будущее.