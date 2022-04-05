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Астон Вилла продлила соглашение с защитником сборной Польши
До лета 2027 года
Фото: avfc.co.uk
Защитник "Астон Виллы" Мэттью Кэш продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бирмингема.
Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до лета 2027 года.
Мэттью переехал в Бирмингем в прошлом году, до этого он защищал цвета "Ноттингем Форест". В текущем сезоне в его активе 10 поединков, 1 гол и 1 результативная передача.
Кэш является уроженцем Британии, но в связи тем, что у его матери польские корни, он принял решение выступать за сборную Польши, за которую дебютировал в ноябре 2021 года. Ранее он не был заигран даже за молодежку "трех львов".
MC2. ???????? @MattyCash622 pic.twitter.com/mU1LwN4MqI— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 4, 2022
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