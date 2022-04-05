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Стала известна сумма, которую Роналду платит Джорджине "на расходы и уход за детьми"

Англия
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Вот такие отношения.

Стала известна сумма, которую Роналду платит Джорджине "на расходы и уход за детьми"

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - одна из самых известных футбольных пар.

И точно одна из самых загадочных.

Отношение Криша и Джорджины давно являются объектом сплетен и споров.

Явно добавит дров в этот костер и свежая информация о "зарплате" девушки.

Красотка уже давно стала известной моделью и сама зарабатывает на рекламе хорошие деньги.

Однако, есть еще и дополнительные доходы.

Как сообщает, Marca, Роналду каждый месяц переводит на счета своей второй половинки 100 тысяч евро.

В назначениях платежей эти переводы проходят как "расходы и уход за детьми".

Также стоит напоминить, что в прошлом месяце на Netflix вышел сериал о жизни Родригес и о том, как она справляется с тем, чтобы быть бизнес-леди, матерью и влиятельной личностью одновременно.

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В статье: Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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