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Стала известна сумма, которую Роналду платит Джорджине "на расходы и уход за детьми"
Вот такие отношения.
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - одна из самых известных футбольных пар.
И точно одна из самых загадочных.
Отношение Криша и Джорджины давно являются объектом сплетен и споров.
Явно добавит дров в этот костер и свежая информация о "зарплате" девушки.
Красотка уже давно стала известной моделью и сама зарабатывает на рекламе хорошие деньги.
Однако, есть еще и дополнительные доходы.
Как сообщает, Marca, Роналду каждый месяц переводит на счета своей второй половинки 100 тысяч евро.
В назначениях платежей эти переводы проходят как "расходы и уход за детьми".
Также стоит напоминить, что в прошлом месяце на Netflix вышел сериал о жизни Родригес и о том, как она справляется с тем, чтобы быть бизнес-леди, матерью и влиятельной личностью одновременно.
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