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Хорошие новости для фанатов. Салах готов подписать новый контракт с Ливерпулем
Источник, близкий к игроку.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр спорта Египта Ашраф Собхи поделился интересными новостями о будущем Мохамеда Салаха.
"Я посоветовал ему продолжить свое путешествие не в "Ливерпуле", а в другом клубе, но сейчас он хочет продлить контракт", - сказал Собхи.
Юрген Клопп также доволен прогрессом в переговорах.
"Стороны продолжают вести диалог друг с другом, а это все, что мне нужно", - заявил немец.
Сам же форвард еще в январе объяснил свою позицию.
"Они знают, чего я хочу. Я не прошу сумасшедших вещей", - сказал Мо в интервью журналу GQ.
В этом сезоне на счету египтянина 20 голов и 10 голевых передач в 28 матчах АПЛ.
Еще 8 голов в 8 матчах у Салаха в Лиге чемпионов.
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