Хорошие новости для фанатов. Салах готов подписать новый контракт с Ливерпулем

Министр спорта Египта Ашраф Собхи поделился интересными новостями о будущем Мохамеда Салаха.

"Я посоветовал ему продолжить свое путешествие не в "Ливерпуле", а в другом клубе, но сейчас он хочет продлить контракт", - сказал Собхи.

Юрген Клопп также доволен прогрессом в переговорах.

"Стороны продолжают вести диалог друг с другом, а это все, что мне нужно", - заявил немец.

Сам же форвард еще в январе объяснил свою позицию.

"Они знают, чего я хочу. Я не прошу сумасшедших вещей", - сказал Мо в интервью журналу GQ.

В этом сезоне на счету египтянина 20 голов и 10 голевых передач в 28 матчах АПЛ.

Еще 8 голов в 8 матчах у Салаха в Лиге чемпионов.