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Шотландский защитник не сыграет в плей-офф против Украины из-за травмы колена

Англия
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Фуллбек "Арсенала" выбыл на несколько месяцев

Шотландский защитник не сыграет в плей-офф против Украины из-за травмы колена

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Защитник "Арсенала" Киран Тирни выбыл до конца сезона, а также пропустит матч Шотландии с Украиной в квалификации к чемпионату мира 2022, сообщает Goal.com.

Сообщается, что Киран столкнулся с дискомфортом в колене в прошлом месяце, 31 марта, и после консультации было решено провести операцию.

Защитник перенесет операцию в ближайшие дни.

В этом сезоне Киран провел за "Арсенал" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего шотландца в 32 миллиона евро.

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В статье: Украина Шотландия Арсенал (Лондон) Чемпионат Мира-2022 Киран Тирни
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Источник:
goal.com

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