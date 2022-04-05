Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шотландский защитник не сыграет в плей-офф против Украины из-за травмы колена
Фуллбек "Арсенала" выбыл на несколько месяцев
Фото: twitter.com/Arsenal
Защитник "Арсенала" Киран Тирни выбыл до конца сезона, а также пропустит матч Шотландии с Украиной в квалификации к чемпионату мира 2022, сообщает Goal.com.
Сообщается, что Киран столкнулся с дискомфортом в колене в прошлом месяце, 31 марта, и после консультации было решено провести операцию.
Защитник перенесет операцию в ближайшие дни.
В этом сезоне Киран провел за "Арсенал" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего шотландца в 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Рашисты потеряли вертолёт при его переброске из рб в рф
- Награбленный "трофей". В россии выставили на продажу олимпийку сборной Украины
- Российскую бригаду, совершавшую зверства в Буче, возвращают в Украину - ГУР
- Стала известна сумма, которую Роналду платит Джорджине "на расходы и уход за детьми"
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО