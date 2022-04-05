Шотландский защитник не сыграет в плей-офф против Украины из-за травмы колена

Защитник "Арсенала" Киран Тирни выбыл до конца сезона, а также пропустит матч Шотландии с Украиной в квалификации к чемпионату мира 2022, сообщает Goal.com.

Сообщается, что Киран столкнулся с дискомфортом в колене в прошлом месяце, 31 марта, и после консультации было решено провести операцию.

Защитник перенесет операцию в ближайшие дни.

В этом сезоне Киран провел за "Арсенал" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего шотландца в 32 миллиона евро.