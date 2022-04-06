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Тоттенхэм готовит солидную сумму на выкуп контракта вингера Ювентуса
Футболист отлично вписался в команду.
Фото: Football Italia
Деян Кулусевски присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды только этой зимой.
Однако, старт в новой команде оказался для шведа очень успешным.
В последних восьми матчах АПЛ на счету вингера два гола и пять голевых передач, а его команда выиграла шесть из этих игр.
Британские СМИ информируют, что "шпоры" уже готовы выкупить контракт футболиста у "Ювентуса".
В арендном соглашении между сторонами указана сумма выкупа в 25 миллионов фунтов.
Если Деян продолжит выступать так же продуктивно - это не станет преградой для полноценного перехода.
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