Тоттенхэм готовит солидную сумму на выкуп контракта вингера Ювентуса

Деян Кулусевски присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды только этой зимой.

Однако, старт в новой команде оказался для шведа очень успешным.

В последних восьми матчах АПЛ на счету вингера два гола и пять голевых передач, а его команда выиграла шесть из этих игр.

Британские СМИ информируют, что "шпоры" уже готовы выкупить контракт футболиста у "Ювентуса".

В арендном соглашении между сторонами указана сумма выкупа в 25 миллионов фунтов.

Если Деян продолжит выступать так же продуктивно - это не станет преградой для полноценного перехода.