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Тоттенхэм готовит солидную сумму на выкуп контракта вингера Ювентуса

Англия
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Футболист отлично вписался в команду.

Тоттенхэм готовит солидную сумму на выкуп контракта вингера Ювентуса

Фото: Football Italia

UA-Футбол
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Деян Кулусевски присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды только этой зимой.

Однако, старт в новой команде оказался для шведа очень успешным.

В последних восьми матчах АПЛ на счету вингера два гола и пять голевых передач, а его команда выиграла шесть из этих игр.

Британские СМИ информируют, что "шпоры" уже готовы выкупить контракт футболиста у "Ювентуса".

В арендном соглашении между сторонами указана сумма выкупа в 25 миллионов фунтов.

Если Деян продолжит выступать так же продуктивно - это не станет преградой для полноценного перехода.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски
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