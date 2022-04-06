АПЛ. Бернли - Эвертон 3:2. Дорога в Чемпионшип 

Может ли "Эвертон" вылететь в Чемпионшип? До недавнего времени это казалось немыслимым. "Ириски" провели в высшем дивизионе 118 сезонов, и не бывали во второй по рангу лиге с 1954 года. Ныне "Эвертон" по неофициальным данным занимает шестое-седьмое по зарплатному фонду, в последние сезоны на покупку новых футболистов были потрачены сотни миллионов фунтов. Еще в мае командой руководил Карло Анчелотти! Но ныне "Эвертон" движется к катастрофе.

Everton are stumbling towards Armageddon. If they do go down, given the disastrous financial picture, I’m not sure we’ll see them back in the Premier League for some time. Horrendous, reckless and shameful mismanagement of a great club that should not be in this position. — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) April 6, 2022

После поражения "Бернли" команда Френка Лэспарда остается четвертой с конца, но календарь АПЛ не сулит ей ничего хорошего - впереди у "Эвертона" матчи с "Манчестер Юнайтед", дважды с "Лестером", "Ливерпулем" и "Челси".

Огни "Терф Мур", ужасная погода, грубые ошибки и пять голов - это был классический six-pointer, по-своему увлекательное зрелище.

"Бернли" нужно было побеждать в любом случае - команда Шона Дайча взяла всего одно очко в последних пяти турах. Не лучше показатели и у "ирисок" - одна победа и пять поражений начиная с марта. И у "Эвертона" просто катастрофические показатели на выезде - одна победа, три ничьи, девять поражений. Сегодня было десятое поражение. Худшая выездная команда чемпионата.

Нельзя сказать, что "Эвертон" играет уж совсем безобразно. Но кризисную команду можно определить по голам, которые она пропускает. Первый мяч в ворота Пикфорда - неразбериха "ирисок" после углового соперника. Смесь зональной и персональной опеки, полный провал и Коллинз вколачивает мяч в сетку.

"Эвертону" удалось отыграться и выйти вперед до перерыва. Консервативный Майк Дин дважды указал на точку в ситуациях 50 на 50. Сначала уронили Гордона, затем Миколенко. Во втором случае подсказал VAR. Ришарлисон оба удара исполнил точно.

После перерыва Гордон мог забивать (третий), но вместо этого "Эвертона" пропустил. Фланговая атака "Бернли", прострел во вратарскую, Вегорст увел на себя двух центрбеков, а Миколенко не сообразил, что ему нужно накрыть Родригеса.

Что-то похожее было и в голе Корне на 85-й минуте. Игроки "Бернли" скорее на удачу отправляли кроссы низом в штрафную, в итоге после отскоков мяч попал в Корне и он не встретил сопротивления. Миколенко снова был где-то рядом, но не там, где нужно.

В случае вылета в Чемпионшип "Эвертону" грозят серьезные финансовые проблемы. Избежать этого будет очень сложно.

HUGE WIN FOR BURNLEY! ????



Everton are defeated at Turf Moor following Maxwel Cornet's winner ???? pic.twitter.com/EtE9ddxtfH — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 6, 2022

Чемпионат Англии, 19-й тур. Бернли, "Терф Мур"

"Бернли" - "Эвертон" 3:2

Голы: Коллинз 12, Родригес 57, Корне 85 - Ришарлисон 18 (пен.), Ришарлисон 41 (пен.)

"Бернли": Поуп - Робертс (Лоутон 72), Тарковски, Коллинз, Тэйлор - Леннок (Макнил 84), Уэствуд, Браунхил, Корне - Родригес, Вегорст (Выдра 80)

"Эвертон": Пикфорд - Миколенко, Брэйтуэт, Годфри, Кенни - Ивоби, Дукуре, Холгейт (Рондон 87), Гордон (Грэй 73) - Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Браунхилл 10, Лоутон 76 - Холгейт 3, Годфри 54