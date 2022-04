АПЛ. Бернли - Эвертон 3:2. Дорога в Чемпионшип 

Может ли "Эвертон" вылететь в Чемпионшип? До недавнего времени это казалось немыслимым. "Ириски" провели в высшем дивизионе 118 сезонов, и не бывали во второй по рангу лиге с 1954 года. Ныне "Эвертон" по неофициальным данным занимает шестое-седьмое по зарплатному фонду, в последние сезоны на покупку новых футболистов были потрачены сотни миллионов фунтов. Еще в мае командой руководил Карло Анчелотти! Но ныне "Эвертон" движется к катастрофе.

Everton are stumbling towards Armageddon. If they do go down, given the disastrous financial picture, I’m not sure we’ll see them back in the Premier League for some time. Horrendous, reckless and shameful mismanagement of a great club that should not be in this position.