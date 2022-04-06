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Эвертон сыграет важнейший матч в битве за выживание - Миколенко в старте

Англия
(1 голосов)

Надеемся на достойную игру

Эвертон сыграет важнейший матч в битве за выживание - Миколенко в старте

Фото: twitter.com/Everton/автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках английской премьер-лиги "Эвертон" сыграет на выезде против "Бернли". Известны составы команд.

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С первых минут на поле появится украинец Виталий Миколенко. Для него это уже седьмой матч в составе коллектива Фрэнка Лэмпарда.

Отметим, что сейчас "Эвертон" ведет борьбу за выживание. От 18-го места "ирисок" отделяет лишь три очка.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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фанат футбола (Poltava)
06.04.2022 в 21:36
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