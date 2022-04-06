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Эвертон сыграет важнейший матч в битве за выживание - Миколенко в старте
Надеемся на достойную игру
Фото: twitter.com/Everton/автор - невідомий
В рамках английской премьер-лиги "Эвертон" сыграет на выезде против "Бернли". Известны составы команд.
С первых минут на поле появится украинец Виталий Миколенко. Для него это уже седьмой матч в составе коллектива Фрэнка Лэмпарда.
????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️????— Everton (@Everton) April 6, 2022
2️⃣ changes from our last game
➡️ Branthwaite and Gordon in the XI
UTT! ✊ #BUREVE pic.twitter.com/5W2NYXUsqc
Отметим, что сейчас "Эвертон" ведет борьбу за выживание. От 18-го места "ирисок" отделяет лишь три очка.
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