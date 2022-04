Эвертон сыграет важнейший матч в битве за выживание - Миколенко в старте

В рамках английской премьер-лиги "Эвертон" сыграет на выезде против "Бернли". Известны составы команд.

С первых минут на поле появится украинец Виталий Миколенко. Для него это уже седьмой матч в составе коллектива Фрэнка Лэмпарда.

????⚪️ TEAM NEWS! ⚪️????



2️⃣ changes from our last game

➡️ Branthwaite and Gordon in the XI



UTT! ✊ #BUREVE pic.twitter.com/5W2NYXUsqc