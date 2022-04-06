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Миколенко заработал пенальти в матче АПЛ - форвард Эвертон был точен
Украинец помог команде Лэмпарда выйти вперед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче английского чемпионата между собой играют "Бернли" и "Эвертон". Обе команды могут вылететь, а потому сегодня победа крайне важна.
Полезен был Виталий Миколенко. Именно украинец к концу первого тайма заработал пенальти, который реализовал форварда "ирисок" Ришарлисон.
Here’s Mykolenko winning the penalty for Everton’s second goal tonight ????️— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 6, 2022
Lovely ball from Iwobi, taken inside by Mykolenko who draws the foul from Lennon
That’s the Ukrainian’s first assist in the Premier League ????️????✅
Everton lead 2-1 at HT pic.twitter.com/qNTVLo95DI
1:2 в пользу "Эвертона" по итогам первого тайма.
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