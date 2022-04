Миколенко заработал пенальти в матче АПЛ - форвард Эвертон был точен

В матче английского чемпионата между собой играют "Бернли" и "Эвертон". Обе команды могут вылететь, а потому сегодня победа крайне важна.

Полезен был Виталий Миколенко. Именно украинец к концу первого тайма заработал пенальти, который реализовал форварда "ирисок" Ришарлисон.

Here’s Mykolenko winning the penalty for Everton’s second goal tonight ????️



Lovely ball from Iwobi, taken inside by Mykolenko who draws the foul from Lennon



That’s the Ukrainian’s first assist in the Premier League ????️????✅



Everton lead 2-1 at HT pic.twitter.com/qNTVLo95DI