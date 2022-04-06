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Миколенко заработал пенальти в матче АПЛ - форвард Эвертон был точен

Англия
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(3 голосов)

Украинец помог команде Лэмпарда выйти вперед

Миколенко заработал пенальти в матче АПЛ - форвард Эвертон был точен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче английского чемпионата между собой играют "Бернли" и "Эвертон". Обе команды могут вылететь, а потому сегодня победа крайне важна.

Полезен был Виталий Миколенко. Именно украинец к концу первого тайма заработал пенальти, который реализовал форварда "ирисок" Ришарлисон.

1:2 в пользу "Эвертона" по итогам первого тайма.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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