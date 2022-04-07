Расследование Der Spiegel: Сити нарушил правила при покупке Браима Диаса из Малаги в 2013

"Манчестер Сити" нарушил правила проведения трансферов, подписав в 2013 году Барима Диаса из "Малаги" за 360 тысяч евро, сообщает Der Spiegel. Средства на футболиста потратила компания шейха Мансура, переведя средства через посредников.

В расследовании немецкого издания со ссылкой на Football Leaks сообщается, что АПЛ несколько лет непублично изучает возможные нарушения со стороны "Манчестер Сити". "Горожан" подозревают в нарушении правил подписания контрактов с несовершеннолетними футболистами, а также в давлении на них.

Согласно правилам ФИФА, клубам не разрешается проводить сделки по покупке футболистов младше 16 лет из других стран, а также не разрешается осуществлять им, их родителям или агентам денежные выплаты.

Утверждается, что "Манчестер Сити" нарушил эти правила при переходе 14-летнего Браима Диаса в 2013 году из "Малаги". Испанец тренировался в академии "сити" два года, прежде чем его зарегистрировали.

Сделку провела компания Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащая шейху Мансуру, который владеет клубом. Они заплатили 360 тысяч евро "Малаге", переведя средства через посредника в Барселоне, так как подобная сделка запрещалась правилами.

Напомним, что в 2020 году Der Spiegel провел расследование, результатом которого стало отстранение "Манчестер Сити" на два года от участия в Лиге чемпионов. "Горожанам" удалось успешно оспорить решение УЕФА в CAS.