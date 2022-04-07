УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Расследование Der Spiegel: Сити нарушил правила при покупке Браима Диаса из Малаги в 2013
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расследование Der Spiegel: Сити нарушил правила при покупке Браима Диаса из Малаги в 2013

Англия
(1 голосов)

Журналисты не отстают от "горожан"

Расследование Der Spiegel: Сити нарушил правила при покупке Браима Диаса из Малаги в 2013

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Манчестер Сити" нарушил правила проведения трансферов, подписав в 2013 году Барима Диаса из "Малаги" за 360 тысяч евро, сообщает Der Spiegel. Средства на футболиста потратила компания шейха Мансура, переведя средства через посредников.

В расследовании немецкого издания со ссылкой на Football Leaks сообщается, что АПЛ несколько лет непублично изучает возможные нарушения со стороны "Манчестер Сити". "Горожан" подозревают в нарушении правил подписания контрактов с несовершеннолетними футболистами, а также в давлении на них.

Согласно правилам ФИФА, клубам не разрешается проводить сделки по покупке футболистов младше 16 лет из других стран, а также не разрешается осуществлять им, их родителям или агентам денежные выплаты.

Утверждается, что "Манчестер Сити" нарушил эти правила при переходе 14-летнего Браима Диаса в 2013 году из "Малаги". Испанец тренировался в академии "сити" два года, прежде чем его зарегистрировали.

Сделку провела компания Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащая шейху Мансуру, который владеет клубом. Они заплатили 360 тысяч евро "Малаге", переведя средства через посредника в Барселоне, так как подобная сделка запрещалась правилами.

Напомним, что в 2020 году Der Spiegel провел расследование, результатом которого стало отстранение "Манчестер Сити" на два года от участия в Лиге чемпионов. "Горожанам" удалось успешно оспорить решение УЕФА в CAS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Малага (Испания) Браим Диас Шейх Мансур der spiegel
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
spiegel.de

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...