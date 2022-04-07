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Манчестер Юнайтед хочет подписать полузащитника Лидса и сборной Англии
Усиление опорной зоны – приоритет "манкунианцев"
Фото: twitter.com/LUFC
"Манчестер Юнайтед" может подписать опорника "Лидса" Калвина Филлипса, сообщает Manchester Evening News. 26-летний англичанин – приоритет на лето для "дьяволов".
Сообщается, что работа над трансфером полузащитника уже ведется.
Также "МЮ"проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу и хавбеку дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.
Текущий контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне Филлипс пропустил 4 месяца из-за травмы и сыграл всего 16 матчей за "Лидс", забив 1 гол и отдав 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
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