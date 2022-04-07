Манчестер Юнайтед хочет подписать полузащитника Лидса и сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" может подписать опорника "Лидса" Калвина Филлипса, сообщает Manchester Evening News. 26-летний англичанин – приоритет на лето для "дьяволов".

Сообщается, что работа над трансфером полузащитника уже ведется.

Также "МЮ"проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу и хавбеку дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему.

Текущий контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Филлипс пропустил 4 месяца из-за травмы и сыграл всего 16 матчей за "Лидс", забив 1 гол и отдав 1 голевой пас. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.