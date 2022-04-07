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Холанд не дал согласия на переход в Сити, он ждет предложения от Реала
Норвежец хочет играть вместе с Мбаппе
Фото: twitter.com/BVB
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не торопится давать согласие на переход в "Манчестер Сити", так как ждет предложение от "Реала", сообщает журналист Мирко Калемме. Королевский клуб – приоритет для норвежца.
#Haaland no le ha dado todavía el 'sí, quiero' al #ManCity porque quiere jugar en el #RealMadrid con #Mbappe. Me acaban de confirmar que esa es su prioridad.— Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 7, 2022
No será fácil, pero el proyecto del club blanco es fichar a ambos.
Se avecina un verano divertido
Сообщается, что Эрлинг хотел бы играть в "Реале" вместе с Килианом Мбаппе. Его очень привлекает этот проект.
Перехватить Холанда будет сложно, так как в Мадриде серьезно рассчитывают подписать обоих.
В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 24 матча, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.
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