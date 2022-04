Холанд не дал согласия на переход в Сити, он ждет предложения от Реала

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не торопится давать согласие на переход в "Манчестер Сити", так как ждет предложение от "Реала", сообщает журналист Мирко Калемме. Королевский клуб – приоритет для норвежца.

#Haaland no le ha dado todavía el 'sí, quiero' al #ManCity porque quiere jugar en el #RealMadrid con #Mbappe. Me acaban de confirmar que esa es su prioridad.

No será fácil, pero el proyecto del club blanco es fichar a ambos.

Se avecina un verano divertido