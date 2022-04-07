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Холанд не дал согласия на переход в Сити, он ждет предложения от Реала

Англия
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Норвежец хочет играть вместе с Мбаппе

Холанд не дал согласия на переход в Сити, он ждет предложения от Реала

Фото: twitter.com/BVB

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Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не торопится давать согласие на переход в "Манчестер Сити", так как ждет предложение от "Реала", сообщает журналист Мирко Калемме. Королевский клуб – приоритет для норвежца.

Сообщается, что Эрлинг хотел бы играть в "Реале" вместе с Килианом Мбаппе. Его очень привлекает этот проект.

Перехватить Холанда будет сложно, так как в Мадриде серьезно рассчитывают подписать обоих.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 24 матча, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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