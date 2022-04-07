Холанд не дал согласия на переход в Сити, он ждет предложения от Реала

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд не торопится давать согласие на переход в "Манчестер Сити", так как ждет предложение от "Реала", сообщает журналист Мирко Калемме. Королевский клуб – приоритет для норвежца.

#Haaland no le ha dado todavía el 'sí, quiero' al #ManCity porque quiere jugar en el #RealMadrid con #Mbappe. Me acaban de confirmar que esa es su prioridad.

No será fácil, pero el proyecto del club blanco es fichar a ambos.

Se avecina un verano divertido — Mirko Calemme (@mirkocalemme) April 7, 2022

Сообщается, что Эрлинг хотел бы играть в "Реале" вместе с Килианом Мбаппе. Его очень привлекает этот проект.

Перехватить Холанда будет сложно, так как в Мадриде серьезно рассчитывают подписать обоих.

В этом сезоне Эрлинг провел за "Боруссию" 24 матча, забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 150 миллионов евро.