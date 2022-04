Пока лишь клубный футбол. Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Не так давно появилась информация, что испанский тренер Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. По крайней мере, ему поступило данное предложение.

Однако сам наставник не горит желанием бросать клубный футбол. По данным зарубежным СМИ, Пеп отказал федерации футбола Бразилии. Он намерен отработать контракт с "Ман Сити", а после, возможно, продлить сделку.

SEM PAPO! ❌???????? Nosso @fredcaldeira questionou Pep Guardiola sobre a possibilidade dele comandar a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Qatar. O torcedor do City que fica feliz com a resposta! #Guardiola pic.twitter.com/rXA83Otcyg