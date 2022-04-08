Представители Арсенала в ближайшее время встретятся с окружением Азара

Представители "Арсенала" проведут встречу с окружением нападающего "Реала" Эдена Азара, сообщает GFFN со ссылкой на Foot Mercato. Лондонский клуб хочет арендовать бельгийца с правом выкупа.

Сообщается, что представители "Арсенала" в марте уже созвонились с окружением футболиста. Сейчас в клубе хотят назначить дату для встречи.

Ранее стало известно, игрок хотел бы остаться в Мадриде и доиграть 2 года, оставшиеся по контракту, в "Реале".

Отмечается, что на решение игрока может повлиять приближение чемпионата, перед которым нужна стабильная игровая форма, а также летняя трансферная кампания "Реала", в результате которой Эден может потерять последние шансы на игровое время.

В этом сезоне Азар выходил на поле в футболке "Реала" 22 раза, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего полузащитника в 16 миллионов евро.