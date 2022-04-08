Гвардиола: Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в преддверии очной встречи в очередной раз высказался о менеджере "Ливерпуля" Юргене Клоппе и своем отношении к нему, сообщает Manchester Evening News.

– Выпьете бокал вина с Клоппом?

– Если мы победим, я с радостью сделаю это, приглашу его.

Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл. Он очень сильный соперник. Это хорошо.

Стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Он и сам знает, мы говорили в Германии про его месседж, про стиль игры его команд.

Он хороший парень, у меня нет с ним проблем, – сказал главный тренер "Ман Сити".

Матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" пройдет в воскресенье, 10 апреля. Матч начнется в 18:30.