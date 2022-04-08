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Гвардиола: Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл
Комплементарная история получает новый оборот
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в преддверии очной встречи в очередной раз высказался о менеджере "Ливерпуля" Юргене Клоппе и своем отношении к нему, сообщает Manchester Evening News.
– Выпьете бокал вина с Клоппом?
– Если мы победим, я с радостью сделаю это, приглашу его.
Юрген делает футбол лучше. Я говорю про его посыл. Он очень сильный соперник. Это хорошо.
Стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми тренерами. Он и сам знает, мы говорили в Германии про его месседж, про стиль игры его команд.
Он хороший парень, у меня нет с ним проблем, – сказал главный тренер "Ман Сити".
Матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" пройдет в воскресенье, 10 апреля. Матч начнется в 18:30.
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