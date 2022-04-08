Ральф Рангник отказался комментировать ситуацию между МЮ и тен Хагом

Временный главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник отказался прямо отвечать на вопрос об Эрике тен Хаге и его переговорах с клубом. "Если тен Хаг топ-тренер, то вероятно и с ним говорили", – приводит цитату немца Talksport.

На пресс-конференции перед матчем с "Эвертоном" Ральфа спросили о назначении Эрика тен Хага.

"Я думаю, что это пресс-конференция о завтрашней игре, и я не собираюсь говорить здесь о возможных новых тренерах.

Из того, что я знаю, все менеджеры, с которыми до сих пор разговаривал клуб, — это топ-менеджеры, топ-тренеры.

Если это относится к Эрику Тен Хагу, то значит и с ним говорили. Это все, что я могу сказать на данном этапе", – сказал бывший менеджер "Лейпцига".

Когда менеджера спросили о его будущей роли в клубе он ответил следующее:

Как вы знаете, мы договорились о контракте в качестве консультанта, и я уверен, что мы поговорим об этом в ближайшие пару недель – самое позднее, в конце сезона.

Но опять же, я сосредоточен на завтрашнем дне", – закончил менеджер.

Матч "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра в 14:30 по киевскому времени. Хозяева после 29 туров идут на 17 месте с 25 очками. Гости же после 30 туров идут 7-ми с 51 баллом.