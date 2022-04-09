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Арсенал интересуется известным итальянским тренером
Лондонцы рассматривают кандидатуру Сарри
Мауріціо Саррі
Известный итальянский тренер Маурицио Сарри заинтересовал руководство "Арсенала". По информации Football Italia, лондонский клуб рассматривает возможность назначения опытного специалиста.
Сообщается, что Сарри уже встретился с руководством "Лацио", где стороны обсудили неудачное зимнее трансферное окно. Мауцирио может продлить контракт с римским клубом, если получит гарантии качественного усиления летом.
Согласно контракту Сарри также может покинуть команду, если в его услугах будет заинтересован иностранный клуб.
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