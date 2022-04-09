Арсенал интересуется известным итальянским тренером

Известный итальянский тренер Маурицио Сарри заинтересовал руководство "Арсенала". По информации Football Italia, лондонский клуб рассматривает возможность назначения опытного специалиста.

Сообщается, что Сарри уже встретился с руководством "Лацио", где стороны обсудили неудачное зимнее трансферное окно. Мауцирио может продлить контракт с римским клубом, если получит гарантии качественного усиления летом.

Согласно контракту Сарри также может покинуть команду, если в его услугах будет заинтересован иностранный клуб.