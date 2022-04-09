АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0. Здесь хотя бы до Лиги Европы дотянуть

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Эти две команды своими прошлыми матчами чуть не довели своих болельщиков. Правда, за то АПЛ и любят, потому что здесь может случиться все, что угодно. Каждому из коллективов нужны были очки, потому что “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед” все еще борются за нужные места. Сегодня судьбу победителя решил один курьез под именем "Магуайр".

“Манкунианцы” решили сразу со старта взять интенсивностью. Уже на 12 минуту у Рашфорда, который впервые за три матча появился в основе, было два момента – дважды после его ударов сначала с подбора с линии штрафной, а затем головой тянул Пикфорд.

Гости увлекались атакой, а в оборону не было нужды возвращаться, ведь если “Эвертон” и пытался идти в контрнаступление, то ничего не получалось. Так продолжалось вплотную до 27-й минуты – тогда "ириски" открыли счет.

Подопечные Лэмпарда выбежали в атаку из-за длинного паса на Ришарлисона на левый фланг, бразилец прострелил в центр, где за мяч поборолся Ивоби, а затем удар из-за пределов штрафной нанес Гордон. Игроки МЮ сделали все в лучшем стиле: опорная зона в штрафной провалилась (Матич), подбор тоже (Фернандеш), а тело Магуайра скорректировало мяч в противоход де Хеа. Гол был записан на 21-летнего англичанина: круглый во время его удара и так летел в створ, хотя именно капитан "красных дьяволов" сделал наибольший вклад в изменение счета на табло. Да, случайно, но опять получилось "как всегда".

HALF-TIME Everton 1-0 Man Utd



The Toffees lead at the break with Anthony Gordon’s goal the difference on Merseyside#EVEMUN pic.twitter.com/yjnPskgqCs — Premier League (@premierleague) April 9, 2022

До конца тайма "Ман Юнайтед" не смог найти свою игру, как и последние несколько лет. Увлекаясь атаками "манкунианцы" натыкались на контрнаступления, один из которых завершился опасностью от Ришарилсона – де Хеа вытащил.

После перерыва продолжился сценарий финального этапа первой половины встречи: “манкунианцы” давили, “ириски” защищались. Страсть у МЮ была хорошая, однако индивидуальные ошибки игроков позволяли "Эвертону" не ставить автобус, а играть на контратаках. Был интенсивный футбол, но почти без голевых моментов. Единственный шанс случился в компенсированное время – тогда Пикфорд снова отлично вмешался в игру, парировав мощный удар Роналду по центру.

Миколенко в третий раз провел 90 минут на поле и снова на добротном уровне. Большинство матча "ириски" просидели в защите, и Виталий выполнял свою работу хорошо, несмотря даже на скорых Санчо и Ван-Биссаку на его фланге. Бросался под мяч и не лез сломя голову вперед.

Впервые с сентября "Эвертон" одержал две домашние победы в чемпионате - команда теперь на четыре очка опережает зону вылета. А вот для МЮ ситуация становится все более плачевной, ведь, чтобы попасть в топ-4, нужно набирать по-максимуму зачетных пунктов, а не по-максимуму терять их. Наверняка игроки что-то не так поняли в тактических установках Рангника.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Энтони Гордон 27

"Эвертон": Пикфорд – Коулмен, Годфри, Кин, Миколенко – Делф (Дукуре 84), Аллан, Ивоби – Гордон, Калверт-Льюин (Грей 71), Ришарлисон

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Фред (Погба 36), Матич (Мата 64) – Санчо, Фернандеш, Рашфорд (Эланга 64) – Роналду

Предупреждения: Гордон 75, Пикфорд 86 – Погба 51, Роналду 87