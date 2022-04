АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0. Здесь хотя бы до Лиги Европы дотянуть

Английская Премьер-лига, 31-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Эти две команды своими прошлыми матчами чуть не довели своих болельщиков. Правда, за то АПЛ и любят, потому что здесь может случиться все, что угодно. Каждому из коллективов нужны были очки, потому что “Эвертон” и “Манчестер Юнайтед” все еще борются за нужные места. Сегодня судьбу победителя решил один курьез под именем "Магуайр".

“Манкунианцы” решили сразу со старта взять интенсивностью. Уже на 12 минуту у Рашфорда, который впервые за три матча появился в основе, было два момента – дважды после его ударов сначала с подбора с линии штрафной, а затем головой тянул Пикфорд.

Гости увлекались атакой, а в оборону не было нужды возвращаться, ведь если “Эвертон” и пытался идти в контрнаступление, то ничего не получалось. Так продолжалось вплотную до 27-й минуты – тогда "ириски" открыли счет.

Подопечные Лэмпарда выбежали в атаку из-за длинного паса на Ришарлисона на левый фланг, бразилец прострелил в центр, где за мяч поборолся Ивоби, а затем удар из-за пределов штрафной нанес Гордон. Игроки МЮ сделали все в лучшем стиле: опорная зона в штрафной провалилась (Матич), подбор тоже (Фернандеш), а тело Магуайра скорректировало мяч в противоход де Хеа. Гол был записан на 21-летнего англичанина: круглый во время его удара и так летел в створ, хотя именно капитан "красных дьяволов" сделал наибольший вклад в изменение счета на табло. Да, случайно, но опять получилось "как всегда".

