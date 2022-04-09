Лучший игрок в составе хозяев? Голкипер. АПЛ. Саутгемптон – Челси 0:6

Ожидалось, что ротация в исполнении Тухеля на т.н. паузу в дуэли с мадридским "Реалом" будет мощнее, но Томас сделал всего четыре кадровых изменения по сравнению с той стартовой обоймой, которую мы увидели у лондонцев в среду. Аспиликуэта не попал в заявку из-за положительного теста на коронавирус, также из интересного – все еще поиски места на поле для Лофтуса-Чика. На этот раз Рубену доверили всю правую бровку в рамках привычной схемы 3-4-2-1. В свою очередь Ральф Хазенхюттль ничем нас не удивил, состав "святых" мы с точностью до футболиста назвали еще в анонсе к поединку.

А вот совсем другое дело – действия этого состава в домашних стенах, перед глазами родных болельщиков. Уже в первом тайме "Челси" растоптал своих оппонентов, по состоянию на 21-ю минуту гости вели в счете с разницей в три мяча. Маунт без сопротивления элегантно накинул снаряд Алонсо под мощный удар (0:1), затем сам Мейсон отличился после подкорректированной рикошетом скидки Лофтуса-Чика (0:2), а закрыл матч окончательно Вернер, хотя, нет, скорее Уорд-Прауз (0:3).

Капитан "Саутгемптона" хотел отпасовать назад головой на защитников, но вместо этого подарил сферу Тимо. Немец забил типичный для себя гол времен выступлений за "РБ Лейпциг": словно на мотоцикле подъехал к штрафной площадке соперника, посадил защитников и вратаря на пятые точки и закатил мяч в пустые ворота. Вернеру почти удалось отзеркалить гол еще до свистка на перерыв, помешала штанга. Правда, от стойки снаряд отскочил прямо в ногу Хавертцу (0:4). И это мы еще не делаем акцент на том, что Тимо дважды проверил каркас ворот в дебюте встречи, а под занавес 45-минутки Форстер нейтрализовал угрозы от тех же Хавертца, Маунта и Лофтуса-Чика.

Sum up that first half in three words, go! ⤵️ pic.twitter.com/XDLYNWkWpx — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2022

После 15-минутной паузы издевательства над хозяевами продолжились. Форстер справился с парашютом от Канте (!) и отбил удар… прямо на Вернера, стоящего перед незащищенной рамкой (0:5). "Саутгемптон" сумел ответить, причем впервые за матч – Уокер-Питерс кроссом с фланга вывел Адамса прямо на Менди, но нападающий умудрился попасть прямо в Эдуара.

И "Челси" вновь наказал "Саутгемптон". Гости воспользовались высокой линией обороны соперника; защитники "святых" просто наблюдали за тем, как в пределах одного эпизода Пулишич, Вернер и Маунт по очереди обстреливают бедного Форстера – отличиться получилось у Мейсона (0:6). На этом просмотр матча можно было смело завершить.

В общем, только мы отметили, что "Саутгемптон" стал более прагматично выглядеть в поединках с грандами АПЛ, как у команды случился жуткий спад физической формы. В отличие от "синих", "святые" в текущем сезоне уже ни за что борьбу не ведут. Таким образом, к важнейшему и очень тяжелому поединку на "Сантьяго Бернабеу" команда Тухеля подходит в великолепном настроении, и почти не потратив силы. К тому же, Томас крайне методично и задолго до финального свистка снял с игры Хавертца, Силву и Маунта – лидеры каждой из линий нужны свежими во вторник.

FULL-TIME Southampton 0-6 Chelsea



Braces from Mason Mount and Timo Werner and a goal apiece for Marcos Alonso and Kai Havertz give Thomas Tuchel's side a much-deserved victory #SOUCHE pic.twitter.com/NR1nXrSJDz — Premier League (@premierleague) April 9, 2022

АПЛ, 32-й тур.

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Саутгемптон" – "Челси" 0:6

Голы: Алонсо (8), Маунт (16, 54), Вернер (21, 49), Хавертц (31)

"Саутгемптон": Форстер – Ливраменто (Смоллбон, 73), Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – С. Армстронг, Уорд-Прауз, Ромеу (Валери, 36), Эльюнусси – Адамс, А. Армстронг (Диалло, 46)

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва (Джеймс, 63), Рюдигер – Лофтус-Чик, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт (Зиеш, 69), Вернер – Хавертц (Пулишич, 46)

Предупреждение: Беднарек (60)