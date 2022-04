Лучший игрок в составе хозяев? Голкипер. АПЛ. Саутгемптон – Челси 0:6

Ожидалось, что ротация в исполнении Тухеля на т.н. паузу в дуэли с мадридским "Реалом" будет мощнее, но Томас сделал всего четыре кадровых изменения по сравнению с той стартовой обоймой, которую мы увидели у лондонцев в среду. Аспиликуэта не попал в заявку из-за положительного теста на коронавирус, также из интересного – все еще поиски места на поле для Лофтуса-Чика. На этот раз Рубену доверили всю правую бровку в рамках привычной схемы 3-4-2-1. В свою очередь Ральф Хазенхюттль ничем нас не удивил, состав "святых" мы с точностью до футболиста назвали еще в анонсе к поединку.

А вот совсем другое дело – действия этого состава в домашних стенах, перед глазами родных болельщиков. Уже в первом тайме "Челси" растоптал своих оппонентов, по состоянию на 21-ю минуту гости вели в счете с разницей в три мяча. Маунт без сопротивления элегантно накинул снаряд Алонсо под мощный удар (0:1), затем сам Мейсон отличился после подкорректированной рикошетом скидки Лофтуса-Чика (0:2), а закрыл матч окончательно Вернер, хотя, нет, скорее Уорд-Прауз (0:3).

Капитан "Саутгемптона" хотел отпасовать назад головой на защитников, но вместо этого подарил сферу Тимо. Немец забил типичный для себя гол времен выступлений за "РБ Лейпциг": словно на мотоцикле подъехал к штрафной площадке соперника, посадил защитников и вратаря на пятые точки и закатил мяч в пустые ворота. Вернеру почти удалось отзеркалить гол еще до свистка на перерыв, помешала штанга. Правда, от стойки снаряд отскочил прямо в ногу Хавертцу (0:4). И это мы еще не делаем акцент на том, что Тимо дважды проверил каркас ворот в дебюте встречи, а под занавес 45-минутки Форстер нейтрализовал угрозы от тех же Хавертца, Маунта и Лофтуса-Чика.

