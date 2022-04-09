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Нил Уорнок завершил карьеру

Англия
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Легендарный тренер Лидса, Кристал Пэлас и Кардиффа уходит из футбола

Нил Уорнок завершил карьеру

Фото: Blog - news from the world - BemOo

UA-Футбол
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Нил Уорнок, 73-летний британский главный тренер, объявил о завершении профессиональной карьеры. Его последним местом работы был "Миддлсбро", откуда он был уволен в ноябре прошлого года.

За свою 41-летнюю карьеру Уорнок тренировал в 16 английских клубах. Ему принадлежит рекорд по количеству проведенных профессиональных матчей среди тренеров, а также рекорд по количеству повышений в классе: восемь переходов в высшие дивизионы.

Комментируя свое решение, он сказал: "Я решил отдохнуть". Уорнок за карьеру провел 1603 матча. Среди его трофеев: победы в Чемпионшипе, в плей-офф Чемпионшипа и в Национальной лиге Англии.

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В статье: Нил Уорнок Шеффилд Юнайтед Миддлсбро
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