УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе

Англия
(1 голосов)

Фабио Карвальо все-таки переезжает в Мерсисайд

Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе

Фото: Daily Echo

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" близок к завершению сделки по приобретению Фабио Карвальо из "Фулхэма", которая сорвалась под конец январского трансферного окна. По информации The Guardian, сумма трансфера составит 5 миллионов фунтов плюс бонусы в размере 2.7 миллиона и 20% прибыли с перепродажи.

Карвальо должен был присоединиться к "Ливерпулю" еще зимой за 8.4 миллиона фунтов, однако клубам не хватило времени на завершение сделки до дедлайна. Однако, клуб из Мерсисайда решил не рисковать упустить игрока к конкурентам, и предпринял вторую попытку совершить трансфер.

Фабио Карвальо в этом сезоне провел 29 матчей за "Фулхэм" в рамках Чемпионшипа, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом истекал в конце этого сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Фабио Карвальо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...