Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе
Фабио Карвальо все-таки переезжает в Мерсисайд
Фото: Daily Echo
"Ливерпуль" близок к завершению сделки по приобретению Фабио Карвальо из "Фулхэма", которая сорвалась под конец январского трансферного окна. По информации The Guardian, сумма трансфера составит 5 миллионов фунтов плюс бонусы в размере 2.7 миллиона и 20% прибыли с перепродажи.
Карвальо должен был присоединиться к "Ливерпулю" еще зимой за 8.4 миллиона фунтов, однако клубам не хватило времени на завершение сделки до дедлайна. Однако, клуб из Мерсисайда решил не рисковать упустить игрока к конкурентам, и предпринял вторую попытку совершить трансфер.
Фабио Карвальо в этом сезоне провел 29 матчей за "Фулхэм" в рамках Чемпионшипа, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом истекал в конце этого сезона.
Популярное сейчас
- АПЛ. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0. Здесь хотя бы до Лиги Европы дотянуть
- Ракицкий вскоре вернется в Шахтер
- На 15 единиц техники в оккупантов стало меньше. Генштаб ВСУ подвел итоги очередных суток войны против россии
- Один из лучших. Известна оценка Миколенко за матч с Бернли
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 11:35 Зарубежные Фулхэм арендовал хавбека Ливерпуля. В свою очередь талант дачников не поехал к Клоппу из-за бюрократии
- 01:45 Зарубежные Обамеянг стал игроком Барселоны, Эвертон подписал ван де Бека и Деле Алли. Дедлайн зимнего трансферного окна
- 01:13 Зарубежные Сделка Ливерпуля и Фулхэма по Карвальо близка к срыву. У клубов мало времени