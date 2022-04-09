Ливерпуль близок к завершению трансфера из Фулхэма, сорвавшегося в январе

"Ливерпуль" близок к завершению сделки по приобретению Фабио Карвальо из "Фулхэма", которая сорвалась под конец январского трансферного окна. По информации The Guardian, сумма трансфера составит 5 миллионов фунтов плюс бонусы в размере 2.7 миллиона и 20% прибыли с перепродажи.

Карвальо должен был присоединиться к "Ливерпулю" еще зимой за 8.4 миллиона фунтов, однако клубам не хватило времени на завершение сделки до дедлайна. Однако, клуб из Мерсисайда решил не рисковать упустить игрока к конкурентам, и предпринял вторую попытку совершить трансфер.

Фабио Карвальо в этом сезоне провел 29 матчей за "Фулхэм" в рамках Чемпионшипа, в которых забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с лондонским клубом истекал в конце этого сезона.