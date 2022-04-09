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АПЛ. Арсенал – Брайтон 1:2. Никто не хочет в Лигу чемпионов
"Канониры" вслед за МЮ терпят сенсационное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
"Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Под завершение чемпионата обладатели первых трех мест, скорее всего определены, так что сложилась компания из пяти команд, у которых есть шансы бороться за четвертую позицию и путевку в Лигу чемпионов. Два из этих коллективов сегодня не получили хотя бы одно очко: сначала
Старт матча был непонятным с обеих сторон. Конструктива в ногах футболистов не было, игры на атаку тоже. Максимум, что смогли команды за первую половину первого тайма это очень редкие выпады к чужим воротам, как вот удар головой Мартинелли прямо в голкипера после навеса.
Уже на 26-й минуте Габриэл опасно пробил, но поразил внешнюю часть сетки ворот после прекрасного заброса от Сака. И снова удар головой. А вот уже на 29-й минуте гости создали момент с земли. “Брайтон” выбежал в быструю контратаку после, казалось бы, выноса наугад от Данка. Мвепу добежал до правого края штрафной и покатил на точку пенальти. Там не было никого, кроме Троссарда – бельгиец в касание положил мяч в правую девятку. Холодный душ для “Арсенала”, который, казалось бы, держал игру под своим (пусть и плохим) контролем.
Конец тайма оказался очень грубым в плане борьбы: "Арсенал" хотел вылить свою злобу, а "Брайтон" правдами и неправдами сдерживал атаки "канониров". После перерыва наступления хозяев продолжились и еще с большим давлением, но и чайки не сидели у себя в штрафной Симеоновским автобусом. Они тоже хотели играть в футбол.
Именно “Брайтон” создал две опасности, и снова оказался лучшим на экваторе тайма. Сначала мощный удар Данка в девятку потянул Рамсдейл, а потом уже с плотным ударом Мвепу английский голкипер не смог ничего сделать – просто был расстрелян.
Последние 10 минут были самыми трудными для гостей. Из своей штрафной они практически не вылезали, хоть и изредка бегали в контратаку. "Арсенал" к концу встречи создал несколько моментов, в одном из которых выручил Санчес и поперечина, а во втором Эдегор с метров 30-ти с помощью рикошета от Велбека отправил мяч в левую девятку. Красиво. Дэнни помог своим знакомым по старой дружбе, однако этого не хватило хотя бы для одного очка "канонирам".
FULL-TIME Arsenal 1-2 Brighton— Premier League (@premierleague) April 9, 2022
Strikes from Leandro Trossard and Enock Mwepu send Graham Potter’s team into 11th despite a late Arsenal onslaught#ARSBHA pic.twitter.com/ZkUV8MSP3G
Брайтон побеждает впервые с 12 февраля, а Арсенал второй раз подряд уступает в чемпионате. Лондонцы два тура назад были главными претендентами на четвертое место и имели шансы даже сразиться за бронзу, однако что-то идет не так. Самая главная проблема – это завершения атак: ни разу мы сегодня не упомянули Лаказетта.
"Арсенал" – "Брайтон" 0:2
Голы: Эдегор 89 – Троссард 28, Мвепу 67
"Арсенал": Рамсдейл – Соареш, Уайт, Габриэл, Джака – Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Нкетиа 62) – Сака, Лаказетт, Мартинелли (Пепе 74)
"Брайтон": Санчес - Велтман, Данк, Кукурелья - Гросс, Мвепу (Лемпти 77), Биссума (Лаллана 74), Кайседо, Троссард (Вебстер 85) - Макаллистер, Велбек
Предупреждения: Эдегор 39, Сака 50, Локонго 82 – Биссума 35, Гросс 40, Кайседо 52, Санчес 90+1
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