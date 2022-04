АПЛ. Арсенал – Брайтон 1:2. Никто не хочет в Лигу чемпионов

Английская Премьер-лига, 32-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Под завершение чемпионата обладатели первых трех мест, скорее всего определены, так что сложилась компания из пяти команд, у которых есть шансы бороться за четвертую позицию и путевку в Лигу чемпионов. Два из этих коллективов сегодня не получили хотя бы одно очко: сначала "Манчестер Юнайтед" уступил "Эвертону" , который борется за выживание, а теперь "Арсенал" дома не устоял перед "Брайтоном", в активе которого был один набранный зачетный пункт за последние семь матчей. Поэтому амбиции обеих команд на ЛЧ немного были приглушены.

Старт матча был непонятным с обеих сторон. Конструктива в ногах футболистов не было, игры на атаку тоже. Максимум, что смогли команды за первую половину первого тайма это очень редкие выпады к чужим воротам, как вот удар головой Мартинелли прямо в голкипера после навеса.

Уже на 26-й минуте Габриэл опасно пробил, но поразил внешнюю часть сетки ворот после прекрасного заброса от Сака. И снова удар головой. А вот уже на 29-й минуте гости создали момент с земли. “Брайтон” выбежал в быструю контратаку после, казалось бы, выноса наугад от Данка. Мвепу добежал до правого края штрафной и покатил на точку пенальти. Там не было никого, кроме Троссарда – бельгиец в касание положил мяч в правую девятку. Холодный душ для “Арсенала”, который, казалось бы, держал игру под своим (пусть и плохим) контролем.

Конец тайма оказался очень грубым в плане борьбы: "Арсенал" хотел вылить свою злобу, а "Брайтон" правдами и неправдами сдерживал атаки "канониров". После перерыва наступления хозяев продолжились и еще с большим давлением, но и чайки не сидели у себя в штрафной Симеоновским автобусом. Они тоже хотели играть в футбол.

Именно “Брайтон” создал две опасности, и снова оказался лучшим на экваторе тайма. Сначала мощный удар Данка в девятку потянул Рамсдейл, а потом уже с плотным ударом Мвепу английский голкипер не смог ничего сделать – просто был расстрелян.

Последние 10 минут были самыми трудными для гостей. Из своей штрафной они практически не вылезали, хоть и изредка бегали в контратаку. "Арсенал" к концу встречи создал несколько моментов, в одном из которых выручил Санчес и поперечина, а во втором Эдегор с метров 30-ти с помощью рикошета от Велбека отправил мяч в левую девятку. Красиво. Дэнни помог своим знакомым по старой дружбе, однако этого не хватило хотя бы для одного очка "канонирам".

FULL-TIME Arsenal 1-2 Brighton



Strikes from Leandro Trossard and Enock Mwepu send Graham Potter’s team into 11th despite a late Arsenal onslaught#ARSBHA pic.twitter.com/ZkUV8MSP3G