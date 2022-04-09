Лэмпард: Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал минимальную домашнюю победу над "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура АПЛ.

"Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен. Опытные игроки имеют большое значение. Они сделали свой вклад в победу. Делф удачно отработал в своей позиционной игре. Пикфорд также совершил сейв в конце – поэтому он номер один в Англии.

Большая победа, большой день. Боевой дух и качества, которые мы показали, важны для нас. Необходимо продолжать в таком духе. Надо повторить такую ​​игру. Если мы сделаем это – будем уверены в себе.