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Лэмпард: Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен
Коуч "Эвертона" доверил Миколенко отыграть полный матч против "МЮ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал
"Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен. Опытные игроки имеют большое значение. Они сделали свой вклад в победу. Делф удачно отработал в своей позиционной игре. Пикфорд также совершил сейв в конце – поэтому он номер один в Англии.
Большая победа, большой день. Боевой дух и качества, которые мы показали, важны для нас. Необходимо продолжать в таком духе. Надо повторить такую игру. Если мы сделаем это – будем уверены в себе.
Фаны играют для нас огромную роль. Одна из причин, почему мы хорошо сыграли – наши болельщики. Несколько восклицаний недовольства – это нормально, просто реакция. Надо как-нибудь повторить это единение с фанами дома", – рассказал коуч "ирисок".
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