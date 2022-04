Роналду разбил телефон фаната Эвертона после поражения - ВИДЕО

В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Эвертону".

После окончания поединка форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду по пути в раздевалку выбил телефон из рук одного из фанатов "ирисок".

