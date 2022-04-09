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Роналду разбил телефон фаната Эвертона после поражения - ВИДЕО
Криштиану был зол после поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Эвертону".
После окончания поединка форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду по пути в раздевалку выбил телефон из рук одного из фанатов "ирисок".
#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 9, 2022
[????] @EvertonHub pic.twitter.com/sZs1jnnUja
Болельщики в социальных сетях раскритиковали поведение капитана сборной Португалии. В "МЮ" уже заявили, что изучают ситуацию.
Поле португалец покидал окровавленным щитком в руке, так как по ходу матча рассек ногу.
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