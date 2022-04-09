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Роналду разбил телефон фаната Эвертона после поражения - ВИДЕО

Англия
(2 голосов)

Криштиану был зол после поединка

Роналду разбил телефон фаната Эвертона после поражения - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде проиграл "Эвертону".

После окончания поединка форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду по пути в раздевалку выбил телефон из рук одного из фанатов "ирисок".

Болельщики в социальных сетях раскритиковали поведение капитана сборной Португалии. В "МЮ" уже заявили, что изучают ситуацию.

Поле португалец покидал окровавленным щитком в руке, так как по ходу матча рассек ногу.

Роналду разбил телефон фаната Эвертона после поражения - ВИДЕО - изображение 1

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В статье: Криштиану Роналду Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.04.2022 в 21:44
Миколенко привет передал ноге
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