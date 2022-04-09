Артета о поражении от Брайтона: Мы были небрежны

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру команды после поражения от "Брайтона" со счетом 1:2:

"Это была трудная неделя, особенно сегодня, потому что мы надеялись на реакцию [на поражение от "Кристал Пэлас"]. Она пришла лишь во втором тайме, что оказалось слишком поздно. У нас должны быть рвение и характер для игры на более высоком уровне, в том числе и в первом тайме.

Мы все для себя усложнили. Мы были небрежны, бесцельно атаковали, были неточны и не старались продвигать мяч вперед".