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Артета о поражении от Брайтона: Мы были небрежны

Англия
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Комментарий коуча Арсенала после обидного поражения

Артета о поражении от Брайтона: Мы были небрежны

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру команды после поражения от "Брайтона" со счетом 1:2:

"Это была трудная неделя, особенно сегодня, потому что мы надеялись на реакцию [на поражение от "Кристал Пэлас"]. Она пришла лишь во втором тайме, что оказалось слишком поздно. У нас должны быть рвение и характер для игры на более высоком уровне, в том числе и в первом тайме.

Мы все для себя усложнили. Мы были небрежны, бесцельно атаковали, были неточны и не старались продвигать мяч вперед".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Брайтон энд Хоув Альбион
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