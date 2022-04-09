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Артета о поражении от Брайтона: Мы были небрежны
Комментарий коуча Арсенала после обидного поражения
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру команды после поражения от "Брайтона" со счетом 1:2:
"Это была трудная неделя, особенно сегодня, потому что мы надеялись на реакцию [на поражение от "Кристал Пэлас"]. Она пришла лишь во втором тайме, что оказалось слишком поздно. У нас должны быть рвение и характер для игры на более высоком уровне, в том числе и в первом тайме.
Мы все для себя усложнили. Мы были небрежны, бесцельно атаковали, были неточны и не старались продвигать мяч вперед".
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