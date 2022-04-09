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Рангник сомневается в шансах МЮ на еврокубки: Судя по тому, как мы играем, мы не заслуживаем попасть в ЛЧ
Манчестер Юнайтед был просто ужасен
Фото: The Guardian
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник оценил выступление клуба в матче против "Эвертона", который закончился победой ливерпульцев со счетом 1:0:
"Судя по тому, как мы играем, мы не этого не заслуживаем [попадания в Лигу Чемпионов].
Игроки сами должны сами стремиться играть в еврокубках, особенно в Лиге Чемпионов. Чтобы попасть в Европу, вы должны быть способны забить за 95 минут такой игры, как сегодня.
При всем уважении к "Эвертону" – потому что они хорошая команда – но если вы не способны забить команде, пропустившей три от "Бернли", то вам сложно будет чего-то добиться".
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