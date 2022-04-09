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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0. Обзор матча и видео гола
Эвертон – Манчестер Юнайтед ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 10 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Надежды "Юнайтед" на топ-4 тают с каждым туром. С такими результатами МЮ может остаться и без Лиги конференций. Но может для полноценной перестройки с новым тренером никакие еврокубки в следующем сезоне и не нужны? Как бы там не было "Эвертон" добыл очень важную для себя победу в борьбе за выживание. Единственный гол в игре с "Юнайтед" забил Энтони Гордон, Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и прекрасно действовал в защите.
Чемпионат Англии, 32-й тур, "Гудисон Парк"
Гол: Гордон 27
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