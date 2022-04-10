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Саутгемптон - Челси 0:6. Обзор матча и видео голов
Саутгемптон – Челси ⋉ 0:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 10 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Тимо Вернер забивает только в ворота "Саутгемптона". В первом круге форвард "Челси" забил в ворота "Сотона" один гол, сегодня немецкий нападающий дважды поразил ворота Форстера. Также дубль сделал Маунт, еще по мячу провели Алонсо и Хавертц. После поражений "Брентфорду" (1:4) и "Реалу" (1:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов разгромная победа над "святыми" стала приятным утешением для команды Тухеля.
Чемпионат Англии, 32-й тур, "Сент-Мэрис"
Голы: Алонсо (8), Маунт (16, 54), Вернер (21, 49), Хавертц (31)
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