Саутгемптон - Челси 0:6. Обзор матча и видео голов

Тимо Вернер забивает только в ворота "Саутгемптона". В первом круге форвард "Челси" забил в ворота "Сотона" один гол, сегодня немецкий нападающий дважды поразил ворота Форстера. Также дубль сделал Маунт, еще по мячу провели Алонсо и Хавертц. После поражений "Брентфорду" (1:4) и "Реалу" (1:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов разгромная победа над "святыми" стала приятным утешением для команды Тухеля.

Чемпионат Англии, 32-й тур, "Сент-Мэрис"

"Саутгемптон" – "Челси" 0:6

Голы: Алонсо (8), Маунт (16, 54), Вернер (21, 49), Хавертц (31)