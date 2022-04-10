УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгемптон - Челси 0:6. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгемптон - Челси 0:6. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Саутгемптон – Челси ⋉ 0:6 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 10 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Саутгемптон - Челси 0:6. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тимо Вернер забивает только в ворота "Саутгемптона". В первом круге форвард "Челси" забил в ворота "Сотона" один гол, сегодня немецкий нападающий дважды поразил ворота Форстера. Также дубль сделал Маунт, еще по мячу провели Алонсо и Хавертц. После поражений "Брентфорду" (1:4) и "Реалу" (1:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов разгромная победа над "святыми" стала приятным утешением для команды Тухеля.

Чемпионат Англии, 32-й тур, "Сент-Мэрис"

"Саутгемптон" – "Челси" 0:6

Голы: Алонсо (8), Маунт (16, 54), Вернер (21, 49), Хавертц (31)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига видео Челси (Лондон) АПЛ "Саутгемптон" Тимо Вернер видеоповторы Кай Хавертц Мейсон Маунт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...