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Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Обзор матча и видео голов
Астон Вилла – Тоттенхэм ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 10 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" воспользовался осечками конкурентов и увеличил отрыв от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", которые свои матчи в субботу проиграли. Игра против "Виллы" складывалась непросто для "Тоттенхэма". Сон быстро вывел гостей вперед, но затем "Вилла" перехватила инициативу и создала несколько моментов у ворот Льориса. Французский кипер сделал ряд важных сэйвов, а во втором тайме игроки атаки "Тоттенхэма" завершили начатое. Два ассиста сделал Кейн, хет-трик Сона, у Кулусевски - 1+1.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"
Голы: Сон 3, Кулусевски 50, Сон 66, Сон 71
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