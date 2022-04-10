Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Обзор матча и видео голов

"Тоттенхэм" воспользовался осечками конкурентов и увеличил отрыв от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед", которые свои матчи в субботу проиграли. Игра против "Виллы" складывалась непросто для "Тоттенхэма". Сон быстро вывел гостей вперед, но затем "Вилла" перехватила инициативу и создала несколько моментов у ворот Льориса. Французский кипер сделал ряд важных сэйвов, а во втором тайме игроки атаки "Тоттенхэма" завершили начатое. Два ассиста сделал Кейн, хет-трик Сона, у Кулусевски - 1+1.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Сон 3, Кулусевски 50, Сон 66, Сон 71