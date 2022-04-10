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Роналду принес извинения болельщику, у которого со злости разбил телефон, и пригласил его на Олд Траффорд

Англия
(1 голосов)

Точка кипения бывает у всех

Роналду принес извинения болельщику, у которого со злости разбил телефон, и пригласил его на Олд Траффорд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в соцсетях написал пост извинения перед болельщиком, телефон которого он разбил после проигранного выездного матча против "Эвертона":

“Справиться с эмоциями в трудные моменты, как тот, з которым мы сталкиваемся сейчас, никогда не бывает легко. Тем не менее, мы всегда должны уважать друг друга, быть терпеливым и быть примером для всех молодых людей, которые любят красивую игру. Я хотел бы извиниться за мой срыв и, если возможно, я хотел бы пригласить этого болельщика посмотреть игру на “Олд Траффорд” в знак честной игры и спортивного мастерства”, - написал Роналду.

Отметим, что из-за поражения “манкунианцы” остались на седьмом месте АПЛ. После вчерашней победы "Тоттенхэма", который располагается на четвертой позиции, теперь разрыв между двумя командами составляет шесть очков. У обоих коллективов впереди еще семь финальных встреч чемпионата.

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В статье: Криштиану Роналду
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